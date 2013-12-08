مركز اسناد اروميه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهادری پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در اين دوره از شوراي اسلامي شهر اروميه 5 نفر از 15 عضو شورا در دانشگاه ها تدريس مي كنند كه 4 نفر آنها داراي مدرك تحصيلي دكترا بوده که این اتفاق براي نخستين بار در اروميه رخ داده و به تبع آن اين انتظار را در مردم ايجاد كرده كه نگرش علمي،تخصصي و تكنيكي در مسائل مديريت شهري را طلب كنند.

وی با بیان اینکه شهرهاي زيادي از جمله مشهد پيشقراول اين موضوع در سال 78 يعني همزمان با اولين دوره شوراي اسلامي شهر بود، اظهار داشت: در شهرهاي تبريز، تهران، كرمانشاه، اصفهان، شيراز، رشت و... نیز این پژوهشکده راه اندازی شد اما در اروميه بعد از گذشت 14 سال از اولين دوره شوراي اسلامي شهر،چنين مركزي وجود نداشت كه ورود اعضاي جديد باعث تسهيل اين مساله شد.

وی اعلام کرد: اهداف تشكيل اين مركز تسهيل ارتباط جامعه علمي و دانشگاهي با مجموعه مديريت شهري بوده و از طرفي نيز بررسي طرح هاي مطالعاتي و تحقيقاتي و دريافت نظرات كارشناسي و مشورتي مردم،دانشگاهيان و گروه هاي مختلف اصناف است که اين نظرات در مركز مورد مطالعه قرار گرفته و اگر راه گشا باشد با ديدگاه علمي به سمت اجرا مي رود.

رئیس مرکز پژوهشکده شورای اسلامی شهر ارومیه ادامه داد:‌هم اکنون پيگير راه اندازي اين مرکز بوده که در این راستا اساسنامه اي تدوين شده و چند روز پيش در جلسه شوراي شهر مورد بررسي قرار گرفت و اكنون در مرحله تصويب قرار دارد.

بهادری اضافه کرد:‌براي مديريت و راهبردي مرکز اسناد ارومیه،هيئت امنايي شامل 9 نفر كه 6 نفراز اعضاي شورا و 3 نفر از اعضاي شهرداري در اساسنامه پيش بيني شده و رئيس مركز زير نظر هيئت امنا فعاليت می كندکه تدوين برنامه ها و سياست هاي علمي،تصويب طرح هاي پژوهشي و پيشنهاد تشكيل كميته هاي تخصصي را بر عهده دارند.

وی با اعلام اینکه تاكنون 2 كميته تخصصي محيط زيست و كميته ارتقا ساخت و ساز شهري تشكيل شده كه كار آنها آغاز شده و در حال برنامه ريزي هستند، عنوان کرد: همانند مراكز پژوهشي بودجه مركز يك درصد از بودجه جاری شهرداری پيش بينی شده است.

وی ادامه داد: هدف از راه اندازی این مرکز ایجاد یک ديدگاه كلان، سيستماتيك، علمي و فارغ از سطحي نگري بوده که هر چه در اين زمينه هزينه شود باز هم كم است،زيرا معتقديم پژوهش سرمايه گذاري است، حتي اگر هزينه هاي اجرايي يك درصد هم به واسطه پژوهش كاهش يابد،صرفه جويي كلاني در پي خواهد داشت.

رئیس مرکز پژوهشکده شورای اسلامی شهر ارومیه یادآور شد: با انتشار فراخوان،هرچه درباره پيشينه شهر اروميه در قالب عكس،دست نوشته،نامه،سند،آشنايي با مشاهير و هر نوع سند تاريخي كه در دست است را گردآوري می كنيم تا مستند سازي و حفظ شوند.