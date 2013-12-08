600 نفر در زنجان پیوند کلیه شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری زنجانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: پیوند کلیه همواره به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه های بیماران و دولت مطرح بوده است که خوشبختانه با برنامه ریزیهای صورت گرفته تاکنون در استان زنجان تعداد 600 نفر پیوند کلیه شده اند.

وی اظهار داشت: به ازای هر پنج نفر در استان یک نفر نیازمند پیگیری برای بیماری‎های کلیوی هستند که با این احتساب حدود 70 هزار تا 200 هزار نفر از جمعیت استان ممکن است دچار بیماری‎های کلیوی شوند که امکان دارد فرد مشکلات مربوط به کلیه را داشته باشد ولی بعد از مدت‎ها مشخص شود بنابراین باید آگاهی لازم توسط رسانه ها در دستور کار قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: اگر به مردم اطلاعات کافی داده نشده و به پیشگیری توجه نشود ممکن است در آینده مشکلات بیشتر شده و شرایط غیرقابل برگشت ایجاد شود.

سروری زنجانی افزود: مرکز تجمیع یافته دیالیز با 27 تخت در بیمارستان ولیعصر(عج) افتتاح شده که گام بزرگی در خدمت‎رسانی به بیماران دیالیزی است.

وی تاکید کرد: مشکلات کلیوی به عنوان یک عامل مرگ خفته شناخته می‌شوند بنابراین به کسانی که بدون توجه، فست‌فود استفاده می‎کنند و تحرک بدنی کمی دارند، از غذاهای چرب و پرنمک استفاده می‎کنند، کسانی که فشارخون بالا دارند و دیابت دارند، اعلام خطر می‌شود که در معرض بیماری‎های کلیوی و دیالیز هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان نقش رسانه ها را در امر اطلاع رسانی بسیار مهم اعلام کرد و گفت: این وظیفه رسانه‎ها است که اطلاع‎رسانی کنند چرا که اگر به مردم اطلاعات کافی داده نشده و به پیشگیری توجه نشود ممکن است مشکلاتی فراوانی به وجود آید.