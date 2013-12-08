600 نفر در زنجان پیوند کلیه شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم سروری زنجانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: پیوند کلیه همواره به عنوان یکی از مسائل مهم و دغدغه های بیماران و دولت مطرح بوده است که خوشبختانه با برنامه ریزیهای صورت گرفته تاکنون در استان زنجان تعداد 600 نفر پیوند کلیه شده اند.
وی اظهار داشت: به ازای هر پنج نفر در استان یک نفر نیازمند پیگیری برای بیماریهای کلیوی هستند که با این احتساب حدود 70 هزار تا 200 هزار نفر از جمعیت استان ممکن است دچار بیماریهای کلیوی شوند که امکان دارد فرد مشکلات مربوط به کلیه را داشته باشد ولی بعد از مدتها مشخص شود بنابراین باید آگاهی لازم توسط رسانه ها در دستور کار قرار گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان ادامه داد: اگر به مردم اطلاعات کافی داده نشده و به پیشگیری توجه نشود ممکن است در آینده مشکلات بیشتر شده و شرایط غیرقابل برگشت ایجاد شود.
سروری زنجانی افزود: مرکز تجمیع یافته دیالیز با 27 تخت در بیمارستان ولیعصر(عج) افتتاح شده که گام بزرگی در خدمترسانی به بیماران دیالیزی است.
وی تاکید کرد: مشکلات کلیوی به عنوان یک عامل مرگ خفته شناخته میشوند بنابراین به کسانی که بدون توجه، فستفود استفاده میکنند و تحرک بدنی کمی دارند، از غذاهای چرب و پرنمک استفاده میکنند، کسانی که فشارخون بالا دارند و دیابت دارند، اعلام خطر میشود که در معرض بیماریهای کلیوی و دیالیز هستند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان نقش رسانه ها را در امر اطلاع رسانی بسیار مهم اعلام کرد و گفت: این وظیفه رسانهها است که اطلاعرسانی کنند چرا که اگر به مردم اطلاعات کافی داده نشده و به پیشگیری توجه نشود ممکن است مشکلاتی فراوانی به وجود آید.
نظر شما