پارک فرهنگیان شهر فیروزان نهاوند سال آینده به بهره برداری می رسد

سید رضا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهر فیروزان در حال حاضر دارای یک پروژه نیمه تمام پارک فرهنگیان است که پیگیری های لازم جهت تأمین اعتبار و اتمام مراحل ساخت آن انجام شده که پیش بینی می شود بهار سال آینده به بهره برداری برسد.

موسوی گفت: اولویت ها و برنامه شهرداری شهر فیروزان به دو محور کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم بندی شده است که در برنامه های کوتاه مدت آسفالت معابر و خیابانهای سطح شهر، ساماندهی و راه اندازی پارک فرهنگیان، کفش پوش نمودن پیاده روها، احداث شهر بازی کودکان و ترمیم فضای سبز شهر فیروزان در نظر گرفته ایم.

وی افزود: راه اندازی سیستم نرم افزار نوسازی و شهر سازی، پرداخت بدهی شهرداری فیروزان، اصلاح ساختمان ستادی و اداری شهرداری فیروزان، تلاش در زمینه ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و احداث کارخانه آسفالت یا شن و ماسه برنامه های بلند مدت شهرداری فیروزان است.

شهردار فیروزان عنوان کرد: به منظور مشخص شدن وضعیت 210 واحد مسکونی مسکن مهر شهر فیروزان جلسه ای با حضور کارشناس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند، اعضا شورای شهر فیروزان و متقاضیان این واحدها در سالن شهدای شهید آوینی فیروزان برگزار شد و در این جلسه میزان سهم آورده متقاضی و نحو پرداخت آن مشخص و اطلاع رسانی شد.

سیدرضا موسوی بیان داشت: اصلاح ورودی و خروجی شهر فیروزان، ایجاد مبلمان شهری، توسعه فضای سبز، نظارت بر خدمات شهر و آب‌پاشی روزانه خیابان‌های شهر فیروزان، تکریم ارباب رجوع، اجرای طرح جامع شهر و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح تفضیلی شهر از مهم‌ترین برنامه‌های شهرداری فیروزان در سال جاری است.