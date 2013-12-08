برگزاری سوگواره "یک اربعین با زینب (س)" در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر مقدم افزود: موضوعات این سوگواره همه مضامین آئینی بوده و شاعران می‌توانند آثار خود را در همه قالب‌های شعری به این سوگواره ارسال کنند.



وی اظهار داشت: این سوگواره در دو بخش عمومی و ویژه برگزار می‌شود که موضوع بخش ویژه این سوگواره اربعین حسینی است.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: مهلت ارسال آثار تا 21 آذر ماه سال جاری بوده و حداکثر آثار ارسالی توسط شاعران دو اثر است.



مقدم تاکید کرد: علاقمندان می‌توانند آثار ‌خود را به دفتر انجمن ادبی فریاد واقع در فرهنگسرای امام خمینی (ره) و یا آدرس الکترونیکی anjomanefaryad@gmail.com ارسال کنند.



وی افزود: مراسم اختتامیه این سوگواره روز سه شنبه 26 آذرماه سال جاری ساعت 16، در فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان برگزار می‌شود.



همچنین در مراسم اختتامیه که با حضور حاج غلامرضا عینی‌‌‌‌فرد و حاج ولی‌الله کلامی مداحان و شاعران استانی همراه است از برگزیدگان هر دو بخش تجلیل می شود.



این سوگواره توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زنجان و با همکاری انجمن ادبی فریاد و زینبیه اعظم زنجان برگزار می شود.