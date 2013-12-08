به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای نمایش "بین خودمان باشد" به کارگردانی آروند دشت آرای که به تازگی اجرای خود را در تالار تجربه تالار حافظ آغاز کرده است روز یکشنبه 17 آذرماه در سالن کنفرانس تئاتر شهر برگزار شد. در این نشست خبری علاوه بر دشت آرای، فارس باقری دراماتورژ و نویسنده اثر و پگاه طبسی نژاد مشاور اجرایی نمایش نیز حضور داشتند. ایوب آقاخانی مدیر تالار تجربه که به دلیل مشغله کاری در نشست حضور نداشت با ارائه یادداشتی استعفای خودش از مدیریت این تالار را در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

در ابتدای این نشست دشت آرای با اشاره به اینکه این نمایش صدای صادقانه بخشی از جوانان ایران زمین است، درباره تجربه کارگردانی این نمایش گفت: حضور فارس باقری و پگاه طبسی نژاد باعث شد مثلث خوبی شکل بگیرد و قرار است این همکاری ادامه‌دار باشد. ایده شکل گیری کار با جوانان بی تجربه و معرفی آنها به جامعه تئاتری از حدود سال 83 که ما کارگاه های آموزشی در کارگاه نمایش داشتیم، شکل گرفت. در آن زمان از همه هنرمندان خواستیم تا بیایند و به بچه ها آموزش دهند، اما متاسفانه بعد از 6 ماه این کارگاه ها تعطیل شد.

وی ادامه داد: دغدغه کا با جوانان و آموزش رایگان به آنها همیشه با من بوده است. ما در حوزه تئاتر به افرادی احتیاج داریم که انگیزه و استعداد فعالیت دارند اما پول کافی برای هزینه کردن ندارند. این وظیفه دولت است که از هنرمندان و جوانان مستعد حمایت کند اما در حال حاضر این بار بر روی دوش تماشاگران و خود هنرجویان قرار داده شده است.

دشت‌آرای یادآور شد: در راستای همین امر سال 90 اقدام به راه اندازی کارگاه های آموزشی بدون آزمون ورودی کردیم. در انتخاب افراد این کارگاه‌ها نظم، انگیزه و استعداد برای من از همه چیز مهمتر بود در نهایت از میان افرادی که در کلاس ها حضور داشتند 20 نفر باقی ماندند. خوشبختانه گروه "نقطه، ویرگول" که زیرشاخه گروه تئاتر "ویرگول" است از دل این کارگاه ها شکل گرفت.

کارگردان "تن تن و راز قصر مونداس" درباره موضوعات مدنظر برای آموزش در این کارگاه توضیح داد: در این کارگاه تلاش ما این بوده که بر روی ادراک انرژی و کار کردن روی حضور صحنه ای مثل چگونه راه رفتن و نگاه کردن و ارسال و دریافت انرژی و اینکه چقدر می توانیم بودن روی صحنه را تجربه کنیم تا بازی کردن را، کار کنیم. من مخالف بازی کردن روی صحنه نیستم اما این کار تجربه ای دیگر از بازیگری است. تلاش ما این بوده که در این کار روی ذات بودن کار کنیم. در طول کارگاه ها نیز هنرمندانی چون ابراهیم حقیقی، حسن معجونی، صابر ابر، ستاره پسیانی و حمید پورآذری به بچه ها آموزش دادند که از میان آنها پگاه طبسی نژاد با ما همراه شد.

در ادامه این نشست پگاه طبسی نژاد درباره همکاری با این گروه گفت: من بعد از 6 ماه که از شروع کلاسها می گذشت به گروه پیوستم. کار کردن با این گروه جوان برایم بسیار جذاب بود چون این گروه در طول یکسال و نیم تربیت بینامتنی شده بودند و به جای آموزش های معمول تئاتر آموزش چگونه دیدن، چگونه راه رفتن و چگونه دیده شدن روی صحنه را دیده بودند.

وی افزود: خوشحالم که تلاش بچه ها در این پروسه یکسال و نیمه توانست به اجرا منتهی شود. امیدوارم این شمع خاموش نشود و اجرای این گروه بتواند ادامه پیدا کند. این نمایش در نهایت چیزی نیست جز نشان دادن روند شکل گیری یک نمایش چون قرار نیست هدف نهایی و نتیجه را به مخاطب نشان دهیم بلکه قرار است پروسه تولید به تماشاگر نمایش داده شود. این اثر بین پرفورمنس آرت و هنرهای نمایشی است.

فارس باقری درباره آموزش های مدنظر گفت: رویکرد دشت آرای به تئاتر این گونه است اما قرار نیست این آموزش ها در مقابل آموزش های آکادمیک قرار گیرد. با وجود چنین وضعیتهای متناقضی در ارائه شیوه های نمایشی است که تئاتر ایران می تواند پیشرفت کند. دشت آرای ابتدا قرار بود چند متن نمایشی را کار کند اما بعد قرار شد در طول یک پروسه بچه ها بخشی از خودشان را به متن اضافه کنند که این روند در نهایت تبدیل به 18 مونولوگ شد.

این نمایشنامه نویس جوان تئاتر ادامه داد: نگارش متن از ایده های روزمره و ساده ای آغاز شد که از زندگی خود بچه ها گرفته شده بود. در این روند ما به مسائل اجتماعی پیرامون‌مان فکر کردیم و من نظرات و پیشنهادات بچه ها را در یک پروسه همراه با آزمون و خطا می نوشتم تا در نهایت نمایشنامه نهایی نوشته شد.

سپس دشت آرای درباره نبود حمایت از این نمایش گفت: در این اجرا ما به هیچ شکلی حمایت نمی شویم و حتی برای اجرای عموم هم فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذاشتیم. من و گروهم از اصلی‌ترین و موثرترین افرادی بودیم که ساخت تالار حافظ را پایه ریزی کردیم اما متاسفانه نه تنها هیچ حمایتی از ما نشد بلکه بیشتر هنرمندان هم از ما انتقاد کردند.

وی تصریح کرد: البته من بسیار خوشحالم که ظرفیتی ایجاد کردیم تا گروه های تئاتری امکان اجرا در یک مکان تازه را داشته باشند اما نه تنها کسی به ما تبریک نگفت بلکه خیلی ها حتی یک خسته نباشید هم به ما نگفتند. تنها فردی که مدتی قبل با من تماس گرفت و از من تشکر کرد پژمان جمشیدی بود که با ادبیات خودش به من خسته نباشید گفت.

کارگردان "کمی تاب بخوریم" ادامه داد: اما این وظیفه تئاتری من بود که برای جوانان مشتاق و معرفی آنها به تئاتر کشور وقت بگذارم. همه هزینه ها بر عهده خود بچه ها بوده است و آنها تحت فشار مالی بسیار بالایی تلاش کردند که پای این کار بایستند. در این نمایش به دنبال استفاده از چهره نبودم چون معتقدم هر چیزی اقتضای خودش را دارد. این نمایش اولین اجرای تالار تجربه است اما این سالن هنوز به صورت رسمی افتتاح نشده است چون به امکانات و تجهیزاتی مثل نور و صدا احتیاج دارد.

در بخش دیگری از این نشست عباس غفاری مدیر روابط عمومی این نمایش با گلایه از اینکه بنیاد رودکی برای برگزاری نشست های رسانه یا از گروه ها طلب مبلغی معادل 400 هزار تومان می کند گفت: متاسفانه در چند ماه اخیر اتفاق های عجیبی در بنیاد رودکی می افتد که دون شان فرهنگ و هنر کشور است. دوستان در تالار حافظ و رودکی این مکان را تبدیل به بنگاه های مالی آن هم از نوع زود بازده کرده اند.

وی تصریح کرد: بنیاد رودکی در چند وقت اخیر برای برگزاری جلسه مطبوعاتی نمایش هایی که محصول خودش هم است درخواست 400 هزار تومان هزینه می کند. 150 هزار تومان برای وسائل صوتی، 150 هزار تومان برای صندلی و 100 هزار تومان هم هزینه برای خودشان. نمی‌دانم این کار قرار است چه کمکی به فرهنگ کشور کند. با این کار به شعور بچه های تئاتر و حتی شعور خود کارمندان بنیاد رودکی هم توهین می شود.

دشت آرای درباره این موضوع گفت: کاش یک نفر از بنیاد رودکی نیز در اینجا حضور داشت و پاسخگوی این صحبتها بود. در زمانی که آقای سیفی مدیر تالار حافظ بود گروه ها به صورت رایگان در آنجا نشست خبری برگزار می کردند. این اتفاقات به مدیریت ها ارتباط دارد و در حال حاضر هم که مدیریت آنجا مشخص نیست به همین دلیل هرکس کار خودش را می کند. در عین اینکه عباس غفاری درست می گوید باید دید این اتفاقات از کجا ناشی شده است.

نمایش "بین خودمان باشد" با حضور صبا ایزدپناه، ساناز باقری، امیرحسین پسندیده، نگین تبرا، دیبا خاتمی، علی خلعتبری، فرشته رازقی، نرگس سعیدی نژاد، شهاب عباسیان، شهریار فرد، مهراد ماکویی، مینا ملک محمدی، امین موحدی پور، میثم میرزایی، نونا نیسی، لیلا هاشمی، امین یزدانی نژاد به عنوان بازیگر تا 23 دی ماه هر شب ساعت 19 در تالار تجربه میزبان علاقمندان به تئاتر است.