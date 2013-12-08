به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهرداد محمد حجازی ظهر یکشنبه در جمع مسئولان و متولیان بخش‌های پژوهشی استان اصفهان در محل دفتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به دلیل گسترش شهر اصفهان و ایجاد کارخانه‌ها و منازل در محدود پیوسته به شهر سبب شد که مجموعه کبوترخانه‌های خشتی که بسیاری از آنها حتی ثبت ملی نیز نشده در حال تخریب تدریجی است.

وی ادامه داد: این در حالی است که کبوترخانه‌ها با اینکه تاکنون به حال خود رها شده‌اند اما هنوز پا برجا مانده‌اند ولی به احتمال زیاد ظرف چند سال آینده از بین خواهد رفت .

عضو شورای پژوهشی پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی ابراز داشت: باید حریم این بناها مشخص شود و برنامه‌ای جهت حراست از کبوترخانه‌ها در اصفهان تدوین شود.

وی توجه به حراست از خانه‌های تاریخی را از دیگر موضوعاتی دانست که باید به آن توجه شود و یادآورشد: در محدوده کوچه سنگ تراش‌ها و جلفا تعداد زیادی خانه تاریخی وجود داشت که بسیاری از آنها در 10 سال اخیر تخریب شده‌اند.

حجازی گفت: نباید فراموش کرد که این خانه‌ها میزبان بسیاری از هموطنان ارامنه بوده و خود نشانگر مهمان نوازی ایرانیان است و نشان دهنده آن است که آئین اسلام چگونه از دیگر ادیان میزبانی می‌کرده و باید تلاش کرد این خانه‌ها پا برجا بماند.

سرپرست پژوهشکده هنرهای سنتی اسلامی نیز در ادامه این جلسه گفت: تلاش ما بر این بود تا همزمان با آغاز هفته پژوهش مسئولین پژوهشی استان به یک هم اندیشی نشسته و برنامه های خود در جهت ارتقای هر چه بیشتر سطح فرهنگی استان در تمام ابعاد را دنبال کرد.

شیرین داروغه گفت: در این جلسه که نخستین جلسه و گردهمایی متولیان پژوهش استان بود هر یک از متولیان مربوطه نکات خود را بیان و مطرح کردند و امید است تا در جلسات آتی که برگزار می‌شود بتوان راهکاری جهت رفع مشکلات موجود در عرصه پژوهش استان مطرح کرد.

