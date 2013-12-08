شهروندان زابل از تخفیف در پرداخت عوارض شهرداری برخوردار شدند

حامد شهرکی مقدم در گفتگو با مهر اظهار داشت: شورای اسلامی شهر زابل در سی و دومین جلسه خود به اتفاق آرا تسهیلات مناسبی را برای تخفیف در پرداخت عوارض در طی سه ماه پایانی سال 92 پیش بینی و مصوب کرد.

وی افزود: در این رابطه شهروندان محترم از نیمه آذر ماه سال جاری به مدت یک ماه و به میزان 32 درصد تخفیف در خصوص صدور پروانه و عوارض شهرداری برخوردار خواهند شد.

وی گفت: این تخفیف همچنین از نیمه دی ماه به مدت یک ماه به میزان 20 درصد و از نیمه بهمن ماه با 15 درصد تخفیف تا پایان سال جاری اعمال خواهد شد.

شهرکی مقدم ادامه داد: این تخفیفات شامل صدور پروانه، عوارض پذیره، تمدید پروانه، افراز، تفکیک، عوارض مازاد تراکم، عوارض نوسازی، عوارض تغییر کاربری، عوارض کسب و پیشه، هزینه تخریب آسفالت و عوارض آگهی تجاری است.