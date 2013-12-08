سرپرست اداره ورزش و جوانان رودسر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی ورزش و جوانان گیلان ظهر یکشنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان رودسر گفت: عزت، حکمت و مصلحت اساس و سرلوحه کار ادارات ورزش و جوانان است.

سید اسماعیل پاداش ستوده افزود: صداقت در گفتار و رفتار نیز از اصولی که همه باید به این مهم معتقد و پایبند باشند.

وی اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 120 هزار ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی جذب، ساماندهی و زیر پوشش بیمه ورزشی قرار گرفته اند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزایش را نشان می دهد.

معاون فرهنگی ورزش و جوانان گیلان گفت: علاوه بر اینکه حدود دو برابر این میزان ورزشکار نیز در سراسر استان بصورت سازمان نیافته و پراکنده در قالب هیئت های بومی، محلی و همگانی مشغول به فعالیت های ورزشی هستند.

وی در ادامه با اشاره به توزیع اعتبارت ورزشی گیلان یادآورشد: با توجه به محدودیت میزان اعتبارات، این اعتبارات متناسب با میزان فعالیت های انجام گرفته از سوی هیئت ها توزیع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات " کاوه قدسی " سرپرست اسبق اداره ورزش و جوانان شهرستان رودسر " رضا مودبی " به عنوان سرپرست جدید این اداره معرفی و مشغول به کار شد.