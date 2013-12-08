توافقات جامع سیاسی، اقتصادی و امنیتی ایران و چین

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در این ملاقات با اشاره به نقش و جایگاه تعیین کننده ایران و چین در منطقه خاورمیانه و شرق آسیا گفت: تحولات چشمگیر در معادلات منطقه ای و بین المللی که از رهگذر اراده و مقاومت مردم ایران شکل گرفته ، موازنه راهبردی را به نفع کشورهای مستقل تغییر داده است.

وی با اشاره به دغدغه ها، فرصت ها و تهدیدات مشترک ایران و چین در بسیاری از حوزه های راهبردی اظهار داشت: الگوی همکاری های سازنده میان دو کشور که علی رغم مخالفت قدرت های تمامیت خواه ، رو به توسعه و بالندگی است ، نمادی از همکاری آسیایی مبتنی بر اراده سیاسی مستقل است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی رفع برخی موانع موجود در مسیر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های مشترک اقتصادی را زمینه ساز تقویت ساختارهای همکاری در زمینه انرژی ، صنعت و بازرگانی عنوان کرد و افزود: اصلاحات اقتصادی مورد نظر چین و تحول ناشی از رویکردهای سیاسی جدید ایران در عرصه بین المللی می تواند هم افزایی موثری در ایجاد ظرفیت های همکاری دوجانبه فراهم کند.

شمخانی با قدردانی از رویکرد همگرای چین در پرونده هسته ای ایران و مخالفت مستمر این کشور با تحریم های غیر قانونی یکجانبه ، ضمن تاکید بر ضرورت افزایش نقش آفرینی چین در این پرونده افزود: تداوم گفتگوها و همکاری دو کشور در این زمینه نقش موثری در متوازن سازی تعاملات چند جانبه در پرونده هسته ای ایران خواهد داشت.

یانگ جیه چی عضو ارشد شورای ریاست جمهوری چین نیز در این دیدار با اشاره به شکل گیری تحولات جدی در عرصه بین الملل و اراده جهانی برای حاکم شدن روابط برابر مبتنی بر صلح و توسعه میان کشورها، دستاوردهای ایران در گفتگو با 1+5 را در شکل گیری ثبات و امنیت منطقه ای و بین المللی بسیار تعیین کننده ارزیابی کرد و افزود: چین به عنوان شریک اول اقتصادی ایران، همکاری های دو طرف را دارای افقی راهبردی دانسته و از رویکرد اصولی ایران در نگاه به شرق استقبال می کند.

وی همکاری های امنیتی، فرهنگی، تکنولوژیک و ضد تروریسم میان ایران و چین را مکمل تعاملات اقتصادی عنوان کرد و با تاکید بر توسعه رایزنی های مستمر مسئولین دو کشور در موضوعات منطقه ای و بین المللی افزود: کمک به شکل گیری ثبات و آرامش در افغانستان و سوریه از جمله موضوعات مهمی است که دو کشور می توانند در آن نقش موثری داشته باشند.

عضو ارشد شورای ریاست جمهوری چین با حمایت از برگزاری اجلاس ژنو 2 برای دستیابی به راهکار سیاسی برای بحران سوریه ، بر ضرورت حضور ایران در این اجلاس تاکید کرد و اظهار داشت: توجه به اراده و خواست مردم سوریه برای تعیین سرنوشت کشورشان باید از سوی مجموعه طرف های شرکت کننده در این اجلاس به رسمیت شناخته شود.

یانگ جیه چی در پایان با انتقاد از استفاده از اهرم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی کشورها افزود: حق حاکمیت کشورها نباید به بهانه های واهی مورد چالش و تعرض قرار گیرد.