رییس جدید خانه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان معرفی شد

نادر میرشکار در گفتگو با مهر اظهار داشت: ناصر صانعی در جلسه ای که با حضور دبیر خانه صنعت و معدن کشور در زاهدان برگزار شد با کسب آرای اخذ شده به عنوان رییس خانه صنعت و معدن استان انتخاب شد.

وی در این رابطه افزود: با توجه به اینکه بخشی از تصدی گری های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است لذا نقش خانه صنعت و معدن در راستای توسعه اقتصادی بسیار مهم و ارزشمند است.

وی اادامه داد: به همین منظور این خانه به ویژه در بحث تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار با هدف خلق حماسه اقتصادی و همچنین فعالیت و برنامه ریزی برای توسعه صنعتی استان باید نقشی تعیین کننده داشته باشد.

میرشکار بیان داشت: خانه صنعت و معدن زمینه ساز انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی است و باید ارتباطات بین بنگاهی و بین تشکلی را در سطح استانی، ملی و بین المللی تقویت کند.

وی ارتباط و تعامل سازنده بین دانشگاه و صنعت را یکی از وظایف مسئولان این خانه عنوان کرد و افزود: نقش پررنگ این تشکل می تواند تضمین کننده و تسریع کننده در امور جاری تولید باشد.