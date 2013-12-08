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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۳:۵۳

با اکثریت آرا/

رییس جدید خانه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان معرفی شد

رییس جدید خانه صنعت و معدن سیستان و بلوچستان معرفی شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رییس سازمان صنعت ، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان از انتخاب ناصر صانعی به عنوان رییس جدید خانه صنعت و معدن استان خبر داد.

نادر میرشکار در گفتگو با مهر اظهار داشت: ناصر صانعی در جلسه ای که با حضور دبیر خانه صنعت و معدن کشور در زاهدان برگزار شد با کسب آرای اخذ شده به عنوان رییس خانه صنعت و معدن استان انتخاب شد.

وی در این رابطه افزود: با توجه به اینکه بخشی از تصدی گری های دولت به بخش خصوصی واگذار شده است لذا نقش خانه صنعت و معدن در راستای توسعه اقتصادی بسیار مهم و ارزشمند است.

وی اادامه داد: به همین منظور این خانه به ویژه در بحث تولید ملی و ایجاد اشتغال پایدار با هدف خلق حماسه اقتصادی و همچنین فعالیت و برنامه ریزی برای توسعه صنعتی استان باید نقشی تعیین کننده داشته باشد.

میرشکار بیان داشت: خانه صنعت و معدن زمینه ساز انجام فعالیت های ترویجی و آموزشی است و باید ارتباطات بین بنگاهی و بین تشکلی را در سطح استانی، ملی و بین المللی تقویت کند.

وی ارتباط و تعامل سازنده بین دانشگاه و صنعت را یکی از وظایف مسئولان این خانه عنوان کرد و افزود: نقش پررنگ این تشکل می تواند تضمین کننده و تسریع کننده در امور جاری تولید باشد.

کد مطلب 2191201

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