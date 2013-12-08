استفاده از بخاری نفتی در 83 مدرسه و فضای آموزشی نهاوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تکلو ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان نهاوند در سالن اجتماعات آموزش و پرورش این شهرستان اظهار داشت: وسایل گرمایشی تمام مدارس این شهرستان برای سال تحصیلی جاری تأمین شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.

تکلو گفت: شهرستان نهاوند دارای 291 مدرسه و فضای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی است که از این تعداد پنج آموزشگاه که معادل دو درصد آموزشگاه هاست به سیستم گرمایشی پکیچ و تعداد 163 آموزشگاه از نعمت گاز و استفاده از بخاری گازی برخوردار هستند.

وی افزود: 41 آموزشگاه معادل 15 درصد فضاهای آموزشی شهرستان نهاوند دارای سیستم گرمایشی موتور خانه(شوفاژ) و تعداد 83 مدرسه و فضای آموزشی که معادل 55 درصد مدارس نهاوند است نیز از بخاری نفتی استاندارد کاربراتی استفاده می کنند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان نهاوند عنوان کرد: 51 آموزشگاه یک تا سه کلاسه برای نصب بخاری تابشی و هفت آموزشگاه نیز برای استانداردسازی سیستم گرمایشی پکیچ و دو آموزشگاه شهید حمیدی و معصومه یعقوبی برای تأمین برق و سیستم گرمایشی انرژی خوشیدی به اداره کل نوسازی استان معرفی شده اند.

علیرضا تکلو بیان داشت: 80 هزار لیتر برای تأمین سوخت زمستانی مدارس شهرستان نهاوند که از بخاری نفتی استاندارد استفاده می کنند در نظر گرفته شده است.

تکلو گفت: با وجود اينكه در سال هاي اخير اقدامات فراواني در خصوص افزايش فضاي آموزشي در شهرستان انجام شده ولي با توجه به رشد روز افزون جمعيت همچنان با كمبود فضاي آموزشي مواجه هستيم.

وی ادامه داد: مزايا و فوايد مدرسه سازي بر هيچكس پوشيده نيست و كم نيستند افرادي كه در شهرستان نهاوند قسمتي از درآمد خود را در اين راه هزينه مي كنند ولي براي افزايش اين افراد با توجه به افزايش نياز به فضاي آموزشي، بايد فرهنگسازي شود تا مردمي كه از تمكن مالي بالايي برخوردار هستند در اين مسير قرار بگيرند به نحوي كه فرهنگ مدرسه سازي در بين آنها نهادينه شود.