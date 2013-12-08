به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه که با صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حمیدرضا عابدی خرسند منتشر میشود، رویکردی تحلیلی دارد و در حوزههای سیاسی، اقتصادی، بین الملل، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی تولید محتوا خواهد داشت. نخستین پیش شماره این هفته نامه 16 صفحهای با قطع روزنامهای، به تازگی روی پیشخوان آمده است.
این 2 هفتهنامه با صفحات سیاسی آغاز میشود که موضوع مذاکرات هستهای ایران در ژنو را محور اصلی پرونده سیاسی خود قرار داده است و در ادامه موضوعات اقتصادی در صفحات 4 و 5 این مطبوعه درج شدهاند. ارزانی دلار یکی از موضوعاتی است که سهم زیادی از این دو صفحه را به خود اختصاص داده است.
مسائل دیپلماتیک و بینالملل، موضوعاتی هستند که صفحات 6 و 7 این نشریه را به خود اختصاص دادهاند. صفحات 8 و 9 دو هفتهنامه «خط خبر» شامل پروندهای درباره فیلم سینمایی «استرداد» است. «ناگفتههای عزتالله انتظامی و توصیهاش به حمید فرخنژاد» و «هنر استرداد در چیست؟» دو مقاله این پرونده هستند.
دو صفحه دهم و یازدهم این دو هفته نامه به موضوع فناوری اختصاص دارد. «روند رو به افزایش بارانهای اسیدی»، «شوخی با زلزله بس است»، «چرخه سوخت هستهای چیست؟»، «درمان حرارتی سرطان سینه با نانو ذرات طلا» و ... تعدادی از مطالب این دو صفحه هستند. صفحههای 12 و 13 این نشریه به مباحث اجتماعی اختصاص دارد و تیترهایی چون «چرا قدیمترها فرزند کمتر بد بود و الان خوب؟» و «جامعه با فرهنگسازی اقناع خواهد شد» در آن به چشم میخورد. صفحههای چهاردهم و پانزدهم نیز به بخش ورزشی اختصاص دارد.
امکان دارد این 2 هفته نامه تا چندی دیگر تبدیل به روزنامه شود.
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