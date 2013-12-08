کشف یک منبع ذخیره آب شیرین برای نسلهای آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان استرالیایی 500 هزار کیلومتر مکعب آب شیرین زیر فلات قاره استرالیا، چین، آمریکای شمالی و آفریقای جنوبی کشف کرده اند.

فلات قاره به سطح شیب دار ملایم بستر آبهای کم عمق دریاها گفته می شود که از انباشت توده های شن ساحل ایجاد شده و با شیبی ملایم به سوی اعماق اقیانوس ادامه می یابد و به طور معمول تا عمق 100 تا 200 متری ادامه دارد.

این اکتشاف در شرایطی صورت گرفته است که سازمان ملل متحد اعلام کرده است طی یک قرن گذشته استفاده از آب دوبرابر نرخ جمعیت جهان شده است.

وینست پست از دانشگاه فلیندرز به عنوان نویسنده این تحقیق اظهار داشت که حجم این منبع آبی صدبرابر بیشتر از میزانی است که ما از سطح زیرین زمین از سال 1900 استخراج کرده ایم. منابع آب شیرین سیاره ما درحال کاهش است از این رو کشف این میزان قابل توجه از آبهای شیرین بسیار هیجان انگیز است و می تواند به این معنا باشد که ما می توانیم گزینه های بیشتری را برای کاهش تأثیر خشک سالی و کمبود آب قاره ای را درنظر بگیریم.

بیش از 40 درصد جمعیت زمین درحال حاضر در شرایط کمبود آب زندگی می کنند و براساس تخمینهای سازمان ملل تا سال 2030 این میزان به 47 درصد افزایش می یابد.

نتایج این تحقیقات با بررسی مطالعات آب بستر دریا انجام شده که برای اهداف استخراج نفت و گاز و یا اهداف علمی انجام شده بود.

پست اظهار داشت: با ترکیب همه این اطلاعات ما نشان دادیم که آب شیرین زیر بستر اقیانوسها یک کشف متداول است و الزامات تحت شرایط ویژه ای ایجاد نشده است. درحال حاضر حفاری این آب بسیار پرهزینه است و باید مراقبتهای بسیاری برای عدم آلودگی این سفره های آب زیر زمینی انجام داد. چرا که این منبع کشف شده بسیار ارزشمند است.

وی افزود: باید از این منبع آب با دقت استفاده کنیم، وقتی که تمام شود دیگر پر نخواهد شد تا این که سطح آب دریا بار دیگر کاهش یابد و به نظر نمی رسد این اتفاق به زودی رخ دهد.