شایعترین عوارض داروی خوراکی بیماران ام اس/ تجویز اولین قرص در مرکز درمانی

دکتر شکوفه علایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: قرص خوراکی ام اس در بعضی کشورهای دنیا به عنوان خط اول درمان استفاده می شود ولی در اغلب کشورها در گام دوم درمان قرار دارد.

وی افزود: داروی خوراکی برای آن دسته از بیماران مبتلا به ام اس تجویز می شود که به درمانهای معمولی که شامل داروهای تزریقی است، جواب نمی دهند.

این متخصص مغز و اعصاب با اعلام اینکه داروی خوراکی ام اس در خط دوم درمان در کشور ما قرار دارد، ادامه داد: بیمارانی که با داروهای تزریقی اعم از نوع ایرانی و خارجی تحت درمان قرار دارند و بدن آنها به این داروها جواب نداد، آن وقت داروی خوراکی برای آنها تجویز می شود.

علایی افزود: همچنین، متخصصین مغز و اعصاب اجازه دارند که داروی خوراکی را برای آن دسته از بیماران ام اس که با داروهای تزریقی دچار عارضه می شوند و آزار دهنده است، تجویز کنند.

وی تاکید کرد: غیر از این دو شرط، متخصصین مغز و اعصاب، برای بیماران ام اس داروی خوراکی تجویز نمی کنند و از نظر علمی نیز پذیرفته نیست که چنین کاری انجام شود.

عضو کمیته علمی انجمن ام اس ایران در ادامه با عنوان این مطلب که قرص خوراکی برای نوع عود کننده بیماری ام اس استفاده می شود، گفت: معمولا بیماران ام اس تا سالها به درمان با آمپولها جواب می دهند ولی ممن است در برخی بیماران، داروهای تزریقی جواب ندهد.

علایی به عوارض داروی خوراکی اشاره کرد و افزود: شایعترین عارضه قرص خوراکی به شکل سردرد، سرفه، حالتهای آنفلوانزا و مقداری عوارض کبدی، به دنبال دارد.

این متخصص مغز و اعصاب همچنین به عوارض نادر قرص خوراکی اشاره کرد و گفت: عوارض قلبی، چشمی و تنفسی، از جمله عارضه های داروی خوراکی است که از همان ابتدای مصرف دارو شروع می شود. بنابراین، اولین قرص باید حتما در مرکز درمانی به بیمار خورانده شود و حداقل 6 ساعت تحت نظر بماند تا فشارخون، ضربان قلب و نوار قلب او کنترل شود. اگر، چنانچه مشکلی برای بیمار پیش بیاید، باید مدت بیشتری بماند تا مطمئن شوند که مشکلی او را تهدید نمی کند.

وی ادامه داد: پزشک مربوطه باید به بیمارش بابت تجویز داروی خوراکی توضیحات کامل را بدهد و او را با نامه ای به مرکز درمانی مربوطه معرفی کند. زیرا، قرص خوراکی، دارویی نیست که مثل سرماخوردگی نسخه کنیم در خانه بخورد.

علایی با عنوان این مطلب که 20 سال برای اینکه مطمئن شویم یک دارو چقدر عارضه دارد و موثر است، افزود: اینترفرون ها که داروی تزریقی محسوب می شوند، 20 سال است که برای بیماران ام اس تجویز می شود و تاکنون عارضه نگران کننده ای نداشته اند. اما قرص خوراکی به تازگی وارد بازار جهانی شده و هنوز نمی توان راجع به عوارض آن اظهارنظر قطعی کرد. اما تا همین مرحله نیز ممکن است در بعضی از بیماران، عوارض قلبی، فشارخون بالا و عارضه چشمی داشته باشد.

این متخصص مغز و اعصاب با تاکید مجدد مبنی بر اینکه دوز اول قرص خوراکی باید حتما در مرکز درمانی و تحت کنترل پزشک تجویز شود، تصریح کرد: برای دفعات بعد نیازی نیست که داروی خوراکی در مرکز درمانی خورانده شود اما ضرورت دارد معاینات چشمی و مشورت پوست و همچنین بررسی آنزیمهای کبدی بیمار، دنبال شود.