دوره آموزش فنی ووشو در زاهدان برگزار شد

عباس شیبک در گفتگو با مهر هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقای سطح فنی مربیان و بازیکنان در استان عنوان کرد و افزود: این دوره آموزشی به مدت 2 روز و با حضور تعداد 100 ورزشکار از سراسر استان در دهکده المپیک زاهدان برگزارشد.

وی افزود: در این دوره که با حضور محمد رضا جعفری سرمربی تیم ملی ایران و صیاد حیدری دبیر فدراسیون ووشوی ایران برگزارشد مربیان و ورزشکاران این رشته از سراسر استان به مدت دو روز آموزش های لازم را فرا گرفتند.

وی ادامه داد: در حال حاضر تعداد 3 هزار ورزشکار به صورت سازمان یافته در این رشته ورزشی در استان فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه جایگاه ووشو استان در کشور در رتبه سیزدهم قرار دارد افزود: صعود تیم ووشو سیستان و بلوچستان از لیگ دسته یک به لیگ برتر و همچنین راهیابی ووشو کاران به اردوی تیم ملی از جمله افتخارات این رشته ورزشی در استان است.

وی گفت: در شهریورماه سال جایر نیز در مسابقات قهرمانی نوجوانان کشور به میزبانی سیستان و بلوچستان ورزشکاران استان به مقام سوم دست یافتند.

وی یادآور شد: تیم ووشوی استان قهرمان سه دوره منطقه جنوب شرق در طی سال های 90 تا 92 بوده است و در سال گذشته نیز توانست مقام سوم لیگ دسته یک را از آن خود کند.

شیبک بیان داشت: ورزش ووشو در طی سال های گذشته در سیستان و بلوچستان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به طوری که آمار ورزشکاران از تعداد 221 نفر در سال 1383 به تعداد 3 هزار ورزشکار در حال حاضر رسیده است.