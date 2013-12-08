وظیفه بسیج ادارات ایجاد روحیه انقلابی و جهادی در راستای خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن اکبری صبح یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج حضرت امام خمینی(ره) ادارات شهرستان زاهدان اظهار داشت: کارکرد بسیج در زمان جنگ سخت و هشت سال جنگ تحمیلی با عصر حاضر و در عرصه میدان جنگ نرم بسیار متفاوت است.

وی با بیان اینکه دشمن وحدت و اتحاد مسلمانان به ویژه در سیستان و بلوچستان را هدف قرار داده است افزود: در این راستا بسیج وظیفه دارد با کشف عرصه های خدمت بیشتر و ایجاد همدلی و انسجام ملی در محیط جامعه راه نفوذ دشمن را از این طریق مسدود کند.

وی در جمع فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات حوزه امام خمینی (ره) شهرستان زاهدان بیان داشت: از آنجاکه خالص ترین بیانات و ابراز احساسات مقام معظم رهبری به شهدا و سپس به بسیجیان بر می گردد لذا بسیجیان در این راستا مسئولیت و وظیفه خطیری بر عهده دارند.

وی همچنین با اشاره به کمک های استکبار به نیروهای تکفیری در سوریه ابراز داشت: در هنگامی که کفار، زنان و کودکان مسلمان بوسنی را سر می بریدند و در گورهای دسته جمعی دفن می کردند هیچ گاه صحبتی از حقوق بشر به میان نمی آمد اما امروز به بهانه های مختلف و با سوء استفاده از این عنوان استکبار سعی می کند تا مسلمانان را تحت فشار گذاشته و به آنها ضربه وارد کند.

اکبری عزت و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را مدیون اندیشه ایجاد تشکیل ارتش 20 میلیونی توسط امام راحل و همچنین رشادت های رزمندگان اسلام درهشت سال دفاع مقدس دانسا و گفت: حضرت امام خمینی (ره) قبل از اینکه جنگی اتفاق بیفتد استراتژی و اندیشه ای را با عنوان ارتش 20 میلیونی و تشکیل بسیج برای کشور به ارمغان آوردند که این انقلاب را در طول هشت سال جنگ تحمیلی در برابر تجاوز همه جانبه استکبار بیمه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم سرهنگ سارانی به عنوان فرمانده جدید حوزه مقاومت حضرت امام خمینی(ره) بسیج ادارات شهرستان زاهدان معرفی و از زحمات سرهنگ خمر فرمانده اسبق این حوزه با اهدای لوح یادبود قدردانی شد.