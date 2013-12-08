اداره حفاظت محیط زیست ساوجبلاغ از قطع 280 اصله درخت 15 ساله جلوگیری کرد

حمیدرضا لشگری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: یک واحد تولیدی شن و ماسه در شهرستان ساوجبلاغ 15 سال پیش اقدام به کاشت درختانی در کنار نهر آب در منطقه کردان واقع در ضلع جنوبی اتوبان کرج - قزوین کرده بود و در کنار این درختان دیوار نیز ساخته بود.

لشگری افزود: کشاورزان منطقه هشتگرد که مزارع کشاورزیشان در آن منطقه واقع شده است وجود درختان کاشته شده در کنار نهر آب را برای لایروبی نهر و همچنین برای آبیاری مزارع خود مزاحم دانسته، زیرا این درختان در حریم نهر آب کاشته شده بودند و به همین جهت کشاورزان منطقه با شکایت به مراجع قانونی و گرفتن حکم، روز گذشته اقدام به بریدن درختان کردند.

معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیست البرز گفت: کارشناسان اداره پس از مطلع شدن از قطع درختان حاشیه نهر کردان بلافاصله به منطقه مراجعه کرده و با همکاری پاسگاه انتظامی سعید آباد از قطع درختان 15 ساله جلوگیری به عمل آمد.

لشگری یادآور شد: کارشناسان با دیدن حکم قضایی متوجه شدند که مرجع قضایی حکم را برای برداشتن دیوار موجود در حاشیه نهر صادر کرده و در حکم به درختان اشاره ای نشده است.

وی افزود: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبلاغ با نوشتن نامه ای برای مراجع قانونی خواستار منع قطع درختان توسط کشاورزان شد.

معاون فنی اداره کل محیط زیست البرز در پایان اظهار داشت: موضوع درختان بسیار حائز اهمیت است و درخت دارای ارزشی خاص هستند و با توجه به نقش مهم درختان در بازدهی محیط زیست (کاهش گرد و غبار، کاهش آلودگی صوتی و کاهش آلودگی آب و هوا) دلیل کشاروزان برای سختی دسترسی به آب نهر با وجود درختان منطقی نمی باشد و در گذشته کشاورزان در کنار جوی ها و نهرهای آب درخت می کاشتند تا هم منظره ای زیبا به وجود آید و هم منطقه مورد نظر سرسبز تر باشد.