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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۳

روح‌الامینی:

کارخانجات ملزم به رعایت ملاحظات زیست محیطی هستند/لزوم متوقف شدن فعالیت کارخانه تولید کنسانتره بردسیر

کارخانجات ملزم به رعایت ملاحظات زیست محیطی هستند/لزوم متوقف شدن فعالیت کارخانه تولید کنسانتره بردسیر

کرمان - خبرگزاری مهر: سرپرست حفاظت محیط زیست شهربابک از مسئولین قضایی خواست که با توجه به عدم رعایت ملاحظات زیست محیطی توسط مدیریت یکی از کارخانه های تولید کنسانتره مس بردسیر، فعالیت این کارخانه متوقف شود.

راهدار روح‌الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون چندین اخطاریه های به مدیریت یکی از کاخانه های تولید کنسانتره مس بردسیر به دلیل سهل انگاری در رعایت ملاحظات زیست محیطی و کسب مجوزهای لازم برای دپوی ضایعات لجنی حاصل از فرایند تولید ابلاغ شده است. 

وی به بی توجهی مدیریت این کارخانه نسبت به این اخاطره ها اشاره کرد و افزود: این امر باعث نگرانی های عمومی در سطح منطقه از نحوه دپو پسماندهای صنعتی درغرب شهرخورسند و مخاطرات آن برای عامه مردم شده است.

روح الامینی با اشاره به ارسال مستندات این پرونده به مرجع قضایی تصریح کرد: با عنایت به مواد قانونی 10،11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی و قوانین مدیریت
پسماندها، از مسئولین مربوطه در خواست داریم که برای توقف فعالیت کارخانه گفته شده دستور لازم را صادر کنند.
 

کد مطلب 2191230

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