کارخانجات ملزم به رعایت ملاحظات زیست محیطی هستند/لزوم متوقف شدن فعالیت کارخانه تولید کنسانتره بردسیر

راهدار روح‌الامینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون چندین اخطاریه های به مدیریت یکی از کاخانه های تولید کنسانتره مس بردسیر به دلیل سهل انگاری در رعایت ملاحظات زیست محیطی و کسب مجوزهای لازم برای دپوی ضایعات لجنی حاصل از فرایند تولید ابلاغ شده است.

وی به بی توجهی مدیریت این کارخانه نسبت به این اخاطره ها اشاره کرد و افزود: این امر باعث نگرانی های عمومی در سطح منطقه از نحوه دپو پسماندهای صنعتی درغرب شهرخورسند و مخاطرات آن برای عامه مردم شده است.

روح الامینی با اشاره به ارسال مستندات این پرونده به مرجع قضایی تصریح کرد: با عنایت به مواد قانونی 10،11 و 12 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده 688 قانون مجازات اسلامی و قوانین مدیریت

پسماندها، از مسئولین مربوطه در خواست داریم که برای توقف فعالیت کارخانه گفته شده دستور لازم را صادر کنند.

