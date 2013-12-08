در آینده نزدیک دستاوردهای جدید مخابراتی و ارتباطی سپاه رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن نوروزی در حاشیه اولین یادواره شهدای بیسیم چی و مخابرات سپاه انصاالرضا(ع) خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آموزه مخابرات و حوزه ارتباطات سپاه کاملا با زمان جنگ تحمیلی فرق کرده و پیشرفت های خوبی برخوردار شده است.

وی با بیان اینکه ارتباطات از حوزه کابل به سمت فیبر رفته است، افزود: اکنون درعرصه آنالوگ به دیجیتال رفته و در حوزه الکترونیک و در حوزه فن آوری و نرم افزار پیشرفت های خیلی خوب داشته است.

فرمانده کل مخابرات نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه مخابرات در حوزه کشوری هم بسیار پیشرفت داشته وهم در حوزه نیرو های نظامی تصریح کرد:هم اکنون دارای زیرساخت های مناسبی هستیم و این تکنولوژی توسط مهندسین کشور جمهوری اسلامی به دست آمده است.

وی اظهار کرد: کشور در تمام حوزه های الکترونیک، ارتباطات، نرم افزار و سخت افزار و در حوزه ساخت، تعمیرات و نگهداری و تحقیقات به هیج کشوری وابسته نیست و به خودکفائی لازم رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر رزمندگان دوران دفاع مقدس بیکار ننشسته اند، عنوان کرد: با ادامه تحصیل با کمک دانشمندان نسل جوان درزمینه ارتباطات و مخابرات به خود کفایی رسیدیم و این خود کفایی مدیون خون شهدا گرانقدر هشت سال دفاع مقدس است.

سردار نوروزی در ادامه بیان داشت: سپاه پاسداران تا آخر امسال نسل جدیدی از فن آوری ارتباطات در حوزه نرم افزار و سایر حوزه ها را رونمایی خواهد کرد.

شنود مکالمات تیم حفاظت رهبری، ایجاد جنگ روانی است

وی در خصوص ادعای پروژه جاسوسی هوایی و ماهواره ای سازمان امنیت ملی آمریکا با شنود مکالمات تیم حفاظت مقام معظم رهبری در سفر به استان کردستان، گفت: هدف از بیان این جملات ایجاد یک جنگ روانی است و این موضوع صحت ندارد.

وی با اشاره به اینکه امروزه جنگ نرم بسیار مهم است، بیان کرد: سپاه پاسداران با تکیه بر دانشمندان این آب و خاک و با تمام توان آمادگی دارد که در مقابل دشمن ایستادگی نماید.

فرمانده کل مخابرات نیروی زمینی سپاه پاسداران به یادوراه شهداء اشاره وعنوان کرد: این یادواره در زنده نگداشتن یاد و خاطره شهداء و ادای احترام به خانواده های شهدا بسیار تاثیر گذاراست می شود به وسیله برگزاری این گونه یادواره وضعیت زمان جنگ را به نسل جوان انتقال دهیم.

سردار نوروزی گفت: باید فرهنگ ایثار وشهادت را به نسل جدید انتقل دهیم تا متوجه شوند که شهداء از همین مردم و مثل خودشان بوده اند که از جان خود گذشتند که امروز من و شما راحت زندگی کنیم.