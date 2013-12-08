"مرغ سایز" روانه بازار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان جهادکشاورزی گفت:همگام باتوسعه صنعت طیور از نظر کمی و هدف گذاری برای تامین نیاز جامعه، از نظر فنی پرورش و رعایت اصول علمی نیز توسعه یافته است که باگذشت هر روز از عمر تکنیک های جدید، فرآورده های جدید نیز به سبد تولیدی این صنعت افزوده شده است. بدیهی است پس از رسیدن به اهداف کمی،اهداف کیفی مانند سلامت گوشت تولیدی،کاهش چربی مضر گوشت،عاری بودن آنتی بیوتیک نیز مطرح است.

علینقی صالحی گفت: تولید مرغ با وزن یکسان در یک دوره پرورش را (uniform) وبه عرضه گوشت مرغ دریک دامنه کم با وزن مشابه مرغ سایز گفته می شود که زمینه را برای سورتبندی وبسته بندی در سایر مراحل کشتارگاهی فراهم می نمایدتولیدمرغ درسن کمتر وگوشت مرغ در وزن 1.4کیلوگرم در واقع اجرای سیاست تولید محصول سالم است.

این مسئول تصریح کرد:ازمزایای تولید این مرغ کاهش دوره پرورش،کاهش میزان مصرف دان،بهبود ضریب تبدیل که از1.9به 1.56 کاهش می یابد.

صالحی ابرازکرد: از آن جا که کاهش ریسک تلفات اواخردوره که مرغ دارای وزن بالا است وهمچنین امکان افزایش تراکم در واحد سطح با توجه به استاندارد های پروزش، با عرضه گوشت مرغ با وزن مناسب کیفیت آن بهتر وخوش پخت خواهد بود وکاهش چربی در مرغ های با وزن کم تر و کاهش ضایعات در حین قطعه بندی گوشت در محل عرضه مرغ و صرفه جویی در مصرف نهاده ها که نتیجه آن افزایش درآمد و سلامتی جامعه است از مزایای مصرف این نوع فراورده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی ابرازداشت: برای واحدهایی که در زمینه مرغ سایز فعالیت می کنند مجوز جوجه ریزی تا سقف 20 درصد بیش از ظرفیت پروانه بهره برداری، اولویت در تخصیص سرمایه در گردش، اولویت درتخصیص نهاده های در اختیار اعطاء می شود.