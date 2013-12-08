رونمایی از سامانه ثبت سفارش آنلاین کالاهای وارداتی

به گزارش خبرنگار مهر، این سیستم که در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی الکامپ توسط مرکز فناوری اطلاعات گمرک ارایه شده قرار است در پایان هفته جاری در گمرک تهران اجرایی شود و در صورت موفقیت فاز آزمایشی تا پایان ماه جاری در تمام گمرکات کشور به اجرا در آید.

این سامانه برای کلیه کالاهای وارداتی دارای ثبت سفارش در گمرکات اجرایی مورد استفاده قرار می گیرد که با وجود آن کالا با اخذ کد رهگیری ترخیص می شود به همین منظور صاحبان کالا پس از مراجعه به وزارت بازرگانی و انجام مرحله اولیه در ثبت سفارش و پس از اخذ کد رهگیری شش رقمی اقدام به ترخیص کالای خود می کند. با وجود سامانه ثبت سفارش و با استفاده از کدینگ و شناسه اظهار حمل نسبت به رویت اطلاعات مربوط به مشخصات فنی کالا، کد تعرفه و مجوز ثبت سفارش و در نهایت تایید نهایی عملیات به ترخیص کالا انجام می شود.

بر اساس این سامانه در صورت عدم امکان رویت اسناد بانکی خود اظهار حمل، شماره و مشخصات ثبت سفارش در این سامانه امکان ترخیص کالا وجود ندارد و صاحب کالا باید به صورت حضوری در این زمینه اقدام کند.

گمرک جمهوری اسلامی ایران حمایت از کسب درآمدهای گمرکی، واردات و نیز کاهش جریان قاچاق کالا را از جمله دلایل راه اندازی این سامانه ثبت سفارش که از طریق اینترنت و تحت وب اجرایی شده است اعلام کرد.