جاعلان چک پول 50هزارتومانی در باشت دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد صدرایی پیش از ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: با تلاش های ماموران نیروی انتظامی یک باند تولید و توزیع اسکناس های جعلی در این شهرستان شناسایی و متلاشی شد.

وی افزود: در این خصوص دو نفر دستگیر شدند و شناسایی سایر اعضای این باند در حال انجام است.

فرمانده انتظامی شهرستان باشت اظهار داشت: این باند جعل اسکناس در هنگام توزیع اسکناس از سوی ماموران انتظامی این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

وی بیان کرد: اعضای این باند چک پولهای50 هزار ریالی را با استفاده از تجهیزات مختلف چاپ می کردند.

صدرایی عنوان کرد: از این باند پنج میلیون ریال اسکناس ۵۰۰ هزار ریالی و مقداری مواد مخدر کشف و ضبط شد.