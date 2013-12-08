نمایشگاه نقاشی "پرسه های متلاشی" در سنندج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری استان کردستان ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: در راستای حمایت از هنرمندان تجسمی و معرفی و نمایش آثار هنری آنان از امروز به مدت یک هفته نمایشگاه آثار هنرمند سنندجی "بهار ملکی" در محل گالری سوره حوزه هنری واقع در پردیس سینمایی بهمن سنندج در معرض نمایش علاقمندان قرار گرفت.

امین مرادی با اشاره به اینکه در این نمایشگاه 18 تابلوی نقاشی در ابعاد 70×100 با تکنیک آکریلیک و کلاژ به نمایش در آمده است، گفت: در ایام برپایی نمایشگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از ساعت 10 تا 12 و 16 تا 20 آماده بازدید علاقمندان است.

بهار ملکی در طول دوران فعالیت هنری خود در نمایشگاه های بسیاری حضور یافته و عناوین مختلفی را به دست آورده است که از جمله آنها می توان به شرکت در بینال ونیز در رشته نقاشی سال 1388، کسب مقام اول در رشته طراحی در سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کل کشور در اردبیل سال 1385، کسب مقام سوم در رشته طراحی از ششمین جشنواره هنرهای تجسمی خوزستان 1383 و کسب مقام سوم رشته طراحی در پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان غرب کشور 1383 اشاره کرد.

کسب مقام دوم رشته طراحی هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی خوزستان 1384، کسب مقام سوم رشته نقاشی مسابقات فرهنگی و هنری 1379، برگزیده در چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان کشورهای اسلامی 1386، برگزیده در چهارمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان 1386، برگزیده در دومین جشنواره طراحی معاصر ایران 1388 و برگزیده در سومین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر در بخش نقاشی و طراحی 1389 از دیگر افتخارات این هنرمند سنندجی است.