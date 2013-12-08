آیت الله ارسنجانی بسیار سخت کوش و پر استعداد بود

به گزارش خبرنگار مهر در پیام آیت الله ناصر مکارم شیرازی که به مناسبت ارتحال آیت الله ارسنجانی صادر شده، آمده است: فقدان اسفناك حضرت آيت الله حاج سيد محمد حسين ارسنجانى مايه نهايت تأسف و تأثر گرديد. اين عالم ربانى كه از هم دوره‌هاى ما در مدرسه آقاباباخان شيراز بودند، بسيار سخت‌كوش و پراستعداد و پرمايه بود و در طول عمر بابركت خود خدمات بسيارى به اسلام و مسلمين و مكتب اهل‌بيت(ع) كرد و شاگردان فراوانى تربيت نمود.



در ادامه پیام آمده است: در انقلاب در منطقه فارس از پيشگامان در مبارزات بر ضدّ دستگاه طاغوت و در خدمت امام راحل(قدس سره) بود. اين فقيد سعيد از افراد مبرزى بود كه در درس مرحوم آيت الله العظمى بروجردى(ره) شركت مى‌كرد و مورد عنايت ايشان بود.



در پایان این پیام آمده است: اين ضايعه مؤلمه را به حوزه‌هاى علميه فارس و مخصوصآ مردم شهيدپرور و عالم‌دوست فسا و خانواده محترم ايشان صميمانه تسليت عرض مى‌كنم. خداوند روح او را با ارواح اجداد گراميش محشور گرداند و به همه بازماندگان صبر و اجر فراوان عنايت فرمايد.