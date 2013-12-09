چاپگر سه بعدی مهمان آینده آشپزخانه ها/ تصویر تولید پیتزا با چاپگر

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر برخی دلایل عجیب، پیتزا همیشه طلایه دار فناوری جدید بوده و اولین غذایی بوده است که به صورت آنلاین سفارش و خریداری شده است. این غذا همچنین اولین غذایی است که توسط هواپیماهای بدون سرنشین به مشترین تحویل داده می شود و اکنون این غذای ایتالیایی به فناوری چاپ سه بعدی گره خورده است.

شرکت نچرال ماشینز به عنوان یک شرکت تازه کار در بارسلونا نمونه اولیه یک چاپگر سه بعدی را ساخته است که به آن فودینی گفته می شود و می تواند چون یک چاپگر سه بعدی پیتزاهای قابل خوردن تولید کند.

این نخستین باری نیست که تولید غذاها با چاپگر سه بعدی آزمایش می شود ، اما می توان آن را یکی از بهترین تلاشهایی دانست که تاکنون در این عرضه صورت بگیرد.

پیش از این ناسا روی غذاهای آماده شده با چاپگر سه بعدی کار کرده بود تا فضانوردان را در سفرهای طولانی پشتیبانی کند و چند سازمان دیگر نیز ویدئوهایی را در رابطه با این موضوع منتشر کرده اند. اکثر این تلاشها که اکثرا در راستای ساخت پیتزا صورت گرفته بود چندان اشتها برانگیز نبود و از داشتن یک ظاهر خوب بی بهره بوده اند.

اما از سوی دیگر چاپگر سه بعدی فودینی به طور دقیق می تواند خمیر پیتزا را آماده کند و برای این کار خمیر را به صورت مارپیچ و به هم فشرده روی هم قرار می دهد و همین فرآیند را با سس انجام می دهد، ادویه و سایر موادی را که هرکس می خواهد بنا بر ذائقه، به صورت دستی به پیتزا اضافه می شود.

از نظر برخی کارشناسان قسمت افزودن مواد پیتزا به صورت دستی نوعی تقلب محسوب می شود، اما از آنجا که چاپگر فودینی غیر از خمیر پیتزا مواد غذایی چون کلوچه، شکلات و حتی رایولی پرشده هم ارائه می کند در رده ای بسیار بالاتر از تلاشهای ناموفق کنونی قرار می گیرد.

در این مرحله این دستگاه هنوز یک نمونه اولیه است اما شرکت اسپانیایی نچرال ماشینز روی نهایی کردن طرح و تولید انبوه آن کار می کند.

در نهایت انتظار می رود که چاپگر سه بعدی به یکی از وسایل آشپزخانه خانه ها همچون مایکروویو و یخچال تبدیل شود چرا که کاربردهای بالقوه آن در سطح تجاری می تواند بسیار هیجان انگیز باشد.

اگر چاپگرهای سه بعدی غذا راه خود را به صنعت فست فودها باز کنند به صورت بالقوه عامل انسانی را در پخت پیتزا از بین می برد. تصور این که پیتزا را آنلاین سفارش دهید، یک چاپگر سه بعدی آن را آماده کند و یک هواپیمای بدون سرنشین رباتیک آن را تحویل دهد نیز خالی از لطف نیست.