به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالقاسم علیزاده صبح یکشنبه در همایش فصلی ناظران شورای نگهبان استان سمنان که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر بیارجمند برگزار شد با اشاره به نحوه ارتباط قیام عاشورا با قیام حضرت مهدی موعود (عج) افزود: قیام امام حسین (ع) به گفته خود ایشان "احیای امر به معروف و نهی از منکر و زنده کردن دین جدم رسول گرامی اسلام (ص) است تا ظلم و ظالم را سرجای خود بنشانم و مظلومان را از دست ظالمان نجات دهم".

وی با اشاره به کلام امام خمینی (ره) که فرمود "همین محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته و ما هرچه داریم از همین عزاداری امام حسین (ع) است" خاطرنشان کرد: مردم ما به حق ثابت کردند احیاگر قیام حسینی(ع) بوده اند و با فرمان پذیری از رهبری در خدمت به نظام مقدس اسلام استوار ایستاده اند.

حقوق هسته ای صلح آمیز خط قرمز جمهوری اسلامی ایران

معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور با تاکید بر اینکه آثار و برکات این نظام در تمام دنیا راه پیدا کرده و همه مردم ستمدیده جهان را علیه طاغوت زمان خود بیدار کرده است، تصریح کرد: امروز دنیا را فریاد هیهات من الذله اباعبدالله الحسین (ع) پر کرده است.

علیزاده همچنین با اشاره به اینکه شورای نگهبان از فقها و حقوقدانان تشکیل شده عنوان کرد: فقها توسط ولی فقیه و حقوقدانان توسط مجلس شورای اسلامی که نمایندگان مردم هستند انتخاب می شوند.

وی با اشاره به اینکه کار شورای نگهبان حفظ و صیانت از حقوق و حفظ آراء مردم است، اذعان داشت: ناظران شورای نگهبان نیز امانت دار مردمند و باید قدر این جایگاه را بدانند و وظیفه خود را به خوبی برای رضای خدا به انجام برسانند.

معاون سیاسی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در خاتمه با یادآوری این مطلب که مذاکرات هیئت ایرانی در ژنو با هماهنگی شورای امنیت ملی انجام می شود، ابراز داشت: خط قرمز ما حقوق هسته ای صلح آمیز است و ما تا زمانی که مسئولان کشور به دنبال حقوق هسته ای مردم و تابع نظام و رهبری باشند از آنان حمایت خواهیم کرد.