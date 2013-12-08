کمک 20 میلیارد ریالی مردم استان بوشهر به طرح احسان حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح اجرای طرح احسان حسینی در استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: مردم استان بوشهر همواره مشارکتی گسترده در طرح‌های خیرخواهنه و برنامه‌های مختلف کمیته امداد دارند.

وی با اشاره به اجرای طرح احسان حسینی در استان، اضافه کرد: طرح احسان حسینی از ابتدای ماه محرم آغاز شده است که بر اساس گزارش اولیه این طرح، شاهد رشد 80 درصدی کمک خیرین و نیکوکاران استان بوشهر در این طرح بوده‌ایم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با اشاره به ادامه این طرح تا پایان ماه صفر، خاطرنشان ساخت: امیدواریم شاهد رشد بیشتر کمک‌ها و گره‌گشایی بیشتری از مشکلات نیازمندان باشیم و مردم کمک‌های بیشتری را داشته باشند.

رشد 80 درصدی کمک خیرین و نیکوکاران

وی به نوع کمک‌های مردم در این زمینه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: کمک‌ها مردم در طرح احسان حسینی در قالب کمک‌های نقدی و غیر نقدی بوده است که بین نیازمندان تقسیم شده است.

محبی تصریح کرد: طی ماه محرم تعداد زیادی غذای گرم به کمیته امداد داده شد که همکاران ما بین نیازمندان و افراد تحت حمایت این نهاد توزیع کردند و نیازمندان از این غذاها بهره‌مند شدند.

وی به کمک‌های جمع‌آوری شده اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جمع‌بندی ارقام کمک‌ها در شهرستان‌های مختلف استان بوشهر، در اجرای برنامه معنوی احسان حسینی بیش از 20 میلیارد ریال از مردم نیکوکار و خیر جمع آوری شده است که 80 درصد افزایش داشته است.

