1150 فقره از اموال دولتی کهگیلویه و بویراحمد فاقد سند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کشاورز ظهر یکشنبه در نشست مستندسازی اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی استان افزود: همه دستگاههای اجرایی استان مکلف هستند طی شش ماه آینده نسبت به سنددار کردن کلیه اموال غیر منقول خود به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه سال 91 کلیه اسناد باید به اسناد تک برگی تبدیل شوند، اظهار داشت: درخواستهای مختلفی از نهادها به منظور مستندسازی اموال به دبیرخانه ارسال شده که بیشتر درخواستها به منظور پیگیری و ارائه طرح و برنامه جامع است.
کشاورز با بیان اینکه هرگونه ساخت و ساز در استان باید در کارگروه ساماندهی بررسی شده و بر اساس این کارگروه اقدام به ساخت و ساز کنند، افزود: باید به استناد ماده 39 قانون خدمات کشوری، کمیته ساماندهی فضاهای مازاد ساختمانهای اداری تشکیل شده و ضرورت و احداث ساختمان یا اجاره به دستگاههای متقاضی امکانپذیر شود.
وی بیان داشت: با تصویب در کارگروه ساماندهی، فضاهای اداری مازاد موجود دستگاههای اداری در اختیار دستگاههای مورد نیاز قرار می گیرد تا از حداقل فضاهای موجود غیر استفاده نهایت بهره را برد.
کشاورز با اشاره به انتقال اراضی به موسسات عام المنفعه تاکید کرد: انتقال قطعی اراضی و املاک به نهادها و موسسات خیریه و عامالمنفعه به استناد قانون امکانپذیر نیست و تنها حق استفاده محدود با تصویب کمیسیون امکانپذیر است.
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