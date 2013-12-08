در صدد افزودن منطقه ام الرصاص به مناطق در حال تفحص هستیم

سردار سرتیپ پاسدار سید محمد باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافقات صورت گرفته فی مابین دو کشور ایران و عراق در مبحث رفع ممنوعیت تفحص در بخشهایی از جزیره مجنون و ام الرصاص افزود: این مسئله موجب سرعت بخشی به عملیات جستجو و تفحص مفقودین شده است.

به گفته وی این کمیته اخیرا 25 شهید کشورمان را در منطقه جزیره مجنون یافته است.

سردار باقر زاده اظهار کرد: دبیر شورای امنیت ملی در دیار اخیر خود با نوری مالکی رئیس جمهور عراق بر ضرورت تقویت کار تفحص و جستجوی مفقودین تاکید کرده است که در این خصوص مالکی نیز در جهت تقویت رفع ممنوعیتها در برخی مناطق این کشور قولهای مساعدی داده است.



فرمانده کمیته جستجوی مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از همکاری خوب وزارتخانه های عراقی در کمک به امر تفحص شهدای ایرانی قدردانی کرد. در حال حاضر 50 شهید دیگر آماده تشییع هستند که به زودی در آیینی کار تشییع آنان نیز به انجام می رسد.



وی زمان تشییع 38 شهید تازه به وطن بازگشته را به پس از انجام شناسایی هویت آنان در تهران موکول کرد.



به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه طی آیینی پیکر 38 شهید دوران دفاع مقدس از مرز شلمچه به کشور بازگشت و جسد 12 عراقی نیز تحویل مقامات این کشور شد.