پرونده متمم بودجه شهرداری بسته شد/ تجهیز ساختمان شورا به بی سیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری بیست و هشتمین جلسه شورا با اشاره به استفاده از نظرات کمسیون ها در بررسی و تصویب متمم سال 92شهرداری گفت: با جمع بندی نظرات کمیسیون های شش گانه شورا، متمم بودجه سال 92 شهرداری تهران شامل هزار و چهارصد و نود و نه میلیارد تومان در بخش نقدی و هزارو نهصد و پنجاه میلیارد تومان نیز در غالب غیر نقدی تدوین شده است.

وی افزود: در متمم بودجه سال 92 در بخش هزینه ها که شامل بودجه جاری و نگهداشت است بیش از هزارو هفتاد و شش میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته شده است و در بخش بودجه سرمایه ایی و کمک سرمایه ایی نیز بیش از بیست و هفت هزار و سیصد میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین به بودجه ی در نظر گرفته شده برای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اشاره کرد و افزود: در بخش هزینه ها نیز بودجه­ایی بالغ بر یکصد میلیارد ریال برای راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در نظر گرفته شده است.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به موارد فوق، بودجه عمومی سال 92 شهرداری تهران با تأکید بر تبصره سی و هشتم مصوبه بودجه سال 92 از حیث درآمدها و سایر منابع بیش از یکصد و سی و هشت هزار و ششصد میلیارد ریال در این بخش که شامل بودجه نقد و غیر نقد می­شود، اعتبار در نظر گرفته شده است.

علیرضا دبیر با اشاره به اهمیت توسعه حمل و نقل عمومی و تأکیداتی که اعضای شورا درخصوص حمایت از اجرا و توسعه خطوط مترو دارند گفت: 10 درصد متمم بودجه سال 92 که حدود 350 میلیارد تومان خواهد شد، به توسعه و تجهیز خطوط مترو اختصاص پیدا کرده است.

اسماعیل دوستی نایب رییس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا با اشاره به اهمیت عملیاتی تر کردن بودجه غیر نقد شهرداری تهران پیشنهاد هایی را ارائه کرد که به تصویب اعضا رسید.

بر همین اساس شهرداری تهران مکلف شد هر سه ماه یکبار گزارشی از عملیاتی شدن بودجه غیر نقدی به شورای شهر ارائه دهد.

همچنین در جهت بهینه شدن اقتصاد شهر و عملیاتی شدن بودجه غیر نقدی شهرداری تهران از شرکت های سرمایه گذاری وابسته به بانک های دولتی و خصوصی به جای شرکت های کارگزاری استفاده شود. براساس این گزارش و در جریان بررسی بودجه متمم سال 92 که شهردار تهران نیز حضور داشت، برخی اعضا نکاتی را پیرامون تعیین تکلیف ردیف های اعتباری در نظر گرفته شده برای برخی پروژه ها که در بودجه مصوب، مبلغی برای آنها در نظر گرفته نشده بود ارائه کردند.

رحمت الله حافظی رییس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر در این خصوص خاطر نشان کرد: با توجه به تصویب متمم بودجه سال 92، کمیسیون برنامه و بودجه تضمین می دهد که تا پایان سال مالی جاری، اصلاحیه بودجه­ایی ارائه نشود. چرا که در بودجه مصوب سال 92، برخی ردیف ها منابعی نداشته اند، اما در متمم بودجه برای آنها منابع پیش بینی شده است،این پروژه ها کی و با چه برنامه کارشناسی به مرحله اجرا می رسند؟ نظر کمیسیون این بود که برای این ردیف ها اعتباری در نظر گرفته نشود آیا این اعمال شده است؟

محمد سالاری رییس کمیسیون شهر سازی و معماری شورا نیز خاطر نشان کرد: جزییات متمم بودجه در بخش شهر سازی در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است دغدغه ما نیز مشابه کمیسیون سلامت است انتظار داریم حداقل برخی ردیف ها که در گذشته اعتباری نداشته اند ضرورتی برای تخصیص اعتبار در پایان سال ندارند.

وی افزود: کما اینکه برخی موضوعات که در بودجه مصوب، ردیف اعتباری داشته اند نتوانسته اند بودجه شان را دریافت کنند مانند بودجه معاونت شهرسازی که بای اجرای طرح تفصیلی اعتباری بالغ بر 23 میلیارد تومان داشته است اما حدود 2یا 3 میلیارد آن اختصاص یافته است گویا در کمیته تخصیص زیر نظر معاونت مالی و اداری شهرداری برای تخصیص اعتبارات جدای از مصوبه شورا تصمیم گیری می شود.

مرتضی طلایی نایب رییس شورا نیز ضمن قدرانی از کمیسیون برنامه بودجه که برای اولین بار کمیسیون ها را در بحث بودجه مربوط به موضوعات هر کمیسیون دخیل کرده است تاکید کرد: بسیاری از موارد در تدوین بودجه سال 92 اصلاح و در نظر گرفته شود.

مسعود سلطانی فر عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز ضمن تاکید بر تصویب متمم بودجه اگرچه فاقد انسجام و چارچوب منطقی بودجه نویسی گفت: واقعیت این است که آنچه به عنوان متمم بودجه آمده فاقد انسجام و چارچوب منطقی است.برای مثال برخی پروژه ها به صورت جاری و نگداشت هستند نباید به صورت متمرکز گنجانده شوند. ویا در بودجه از وضعیت میزان فاینانس هایی که برای پروژه ها گرفته شده است اطلاعاتی درج نشده است چراکه این دریافتها برای شهرداری تعهد آور است و در زمانی باید پرداخت شوند.

وی در بخشی دیگر اظهار داشت: همچنین برخی پروژه هایی که در متمم برای آنها ردیف بودجه در نظر گرفته شده است بدون در نظر گرفتن جزییات پروژه ها و قیمت های اجرایی آنهاست.

ویا برخی پروژه ها که نه ردیف مصوب دارند و نه متمم چرا عنوان شده اند.

علی رضا دبیر در پاسخ به سولات برخی اعضا این اطمینان را داد که نکات مورد نظر آنها در ریز متمم بودجه لحاظ شده است.

در نهایت متمم بودجه سال 92 شهرداری تهران در بخش هزینه ها و نگهداشت به تصویب رسید.

همچنین در این جلسه ولی الله شجاع پوریان عضو و معاون اداری و اجرایی شورای اسلامی شهر تهران گزارشی در خصوص مسائل اداری و اجرایی شورا ارائه کرد.

وی در این خصوص به تجهیز شدن ساختمان شورا به سیستم بی سیم اشاره کرد و افزود: راه اندازی سیستم رای گیری الکترونیکی نیز از دیگر برنامه ها خواهد بود.