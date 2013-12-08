ضرورت رعایت چهارچوب اخلاقی در شبکه های اجتماعی/ عبور از سامانه فیلترینگ در سازمانها غیرمجازاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسملو پیش از ظهر یکشنبه در همایش دبیران آموزش و پرورش در تبریز با بیان اینکه عبور از سامانه فیلترینگ غیرمجاز و ممنوع است، گفت: با گسترش اینترنت و جرائم مربوط به آن، افراد برای مصون ماندن بیشتر، باید از خطرات اینترنتی آگاهی کامل داشته باشند.

وی در تشریح این مطلب گفت: عبور از سامانه فیلترینگ برابر قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اداری، غیرمجاز و ممنوع بوده و هیچ‌کس به جز تعدادی از افراد که مجوز لازم از سوی سلسله مراتب سازمانی را دارند حق استفاده از اینترنت را ندارند ضمنا استفاده از حافظه‌های جانبی به دلیل ایمن نبودن در داخل سیستم‌های سازمانی، ممنوع است.

وی همچنین یادآور شد: علاوه بر نصب نرم‌افزارهای امنیتی قوی از شرکت‌های قابل اعتماد برای دفاع از خانواده‌ خود در برابر هکرها، سارقان هویت، کلاهبرداران ایمیلی و تبهکاران، لازم است کاربران برخی قوانین ابتدایی ایمنی در اینترنت را نیز رعایت کنند.

قاسملو در ادامه از کاربران خواست تا از قدرت تعقل خود استفاده کرده و ضمن حفظ هوشیاری کامل در فضای مجازی و رعایت حدود و چارچوب اخلاقی تا حد امکان از عضویت در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کنند.

رئیس پلیس فتای استان به کاربران اینترنتی گفت: اگر بنا به نیاز وارد محیط شبکه‌های اجتماعی هم می‌شوند نسبت به عواقب و سوءاستفاده‌های احتمالی دوستی‌های اینترنتی هوشیار بوده و به هیچ عنوان به دوستی‌های اینترنتی اعتماد نکنند.

قاسملو افزود: خوشبختانه با بررسی‌های به عمل آمده از سایت آموزش و پرورش استان، امنیت این سایت مطلوب ارزیابی شده و این امر مرهون همت متخصصین و کاربران آن سازمان است.

رئیس پلیس فتای آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: هرگونه انتقاد و پیشنهاد و اطلاع رسانی را می‌توانند از طریق شماره تلفن 197 با دفتر نظارت همگانی تماس گرفته و پاسخ خود را در اسرع وقت دریافت کنند.

در این همایش شرکت کنندگان با پلیس فتا و ضرورت تشکیل آن، جرائم اینترنتی موجود و راه‌های جلوگیری از این خطرات، کلاهبرداری‌های پیامکی و ایمیلی، کلاهبرداری از طریق عابربانک‌ها و برداشت از حساب‌های بانکی به صورت اینترنتی، شگردهای جدید مجرمان و اعتماد کاذب به شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیس‌بوک، حفظ حریم خصوصی و خانوادگی در اینترنت، دوستی‌های اینترنتی ، نحوه صحیح خرید دستگاه‌های رایانه‌ای و گوشی‌های همراه، آشنا شدند.