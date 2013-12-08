فرهنگ دفاع مقدس نشات ‌گرفته از معرفت اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عاکف در یادواره دانشجوی شهید محمدرضا چمنی در فرهنگسرای سیمرغ نیشابور، افزود: خداوند متعال پاسدار خون شهیدان است و نتایج اخلاص و خون شهدا در همه جا دیده می‌شود.

وی اظهار داشت: کتاب خاک‌های نرم کوشک که به توشیح مقام معظم رهبری رسید به زبان‌های مختلف ترجمه شده که شمارگان ترجمه عربی آن به یک میلیون نسخه رسیده و ترجمه انگلیسی آن نیز از وضعیت خوبی در اروپا و آمریکا برخوردار است.

این نویسنده مشهور ادبیات دفاع مقدس در خصوص شهید چمنی گفت: کسی که بتواند روی جنایتکاران ضد انقلاب در کردستان تاثیر بگذارد که پاسداران و کرد‌های حامی انقلاب را شکنجه‌های سخت می‌کردند و زنده زنده در آتش می‌سوزاندند و چشم‌های‌شان را از حدقه در می‌آوردند، حتما شخصی بزرگ دارای روحیات والا است.

عاکف، شهید چمنی را در رده شهدای بزرگی چون سردار بروجردی، مسیح کردستان دانست که به دلیل قرار نگرفتن در رده فرماندهی یگان‌های بزرگ نظامی یا شهرستانی بودن، کمتر معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به آخرین کتابش «خاطرات شگفت»، گفت: در این کتاب از سه شهید نیشابوری چون سردار مهدیانپور فرمانده تیپ 21 رزمی امام رضا (ع)، شهید خالو و بزرگوار دیگری که اسم شریفش خاطرم نیست مطالبی نقل کرده‌ام که از عظمت روحی آنها حکایت می‌کند که البته ما ساده از کنار قبور مطهر آنها در گلزار شهدای بهشت فضل عبور می‌کنیم.

این نویسنده با اشاره به جمع‌آوری مطالبی در خصوص حوادث سوریه، تصریح کرد: جماعت تکفیری یک مشت اسرائیلی هستند که بویی از اسلام وانسانیت نبرده‌اند و جنایت‌های هولناکی را مرتکب شده‌اند.

عاکف خاطرنشان کرد: یک فرمانده ملعون تکفیری که در عملیات بازپسگیری منطقه‌ القصیر توسط نیروهای حزب‌الله دستگیر شده بود در حالی که دو پایش از ناحیه زانو قطع شده بودند در پاسخ به این پرسش که با این همه استحکامات و تونل‌هایی که طی دو سال گذشته در این منطقه ساختید و این همه نیرویی که داشتید، چطور شکست خوردید، پاسخ داد: اینهایی که به ما حمله کردند از ما شهادت‌طلب‌تر بودند! و معرفت‌شان نسبت به مسائل دین بیشتر بود! و از ما خیلی جلوتر بودند و اگر من هزار نفر از اینها را می‌داشتم سوریه را فتح ‌می‌کردم.

وی ادامه داد: این حکایت از تاثیرگذاری فرهنگ دفاع مقدس در منطقه لبنان و سوریه دارد که این فرهنگ هم نشات‌گرفته از معرفت اهل بیت(ع) است.