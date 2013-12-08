سوگواره شعر عاشورایی "رندان تشنه لب" برگزار می شود

مسلم مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شعر عاشورایی یک رسانه قدرتمند برای بیان واقعیت های عاشورا و قیام سیدالشهدا (ع) است که باید از این ابزار کارآمد بیش از پیش بهره مند شویم.

مقدسی گفت: بیان منظوم و ظریف حادثه بزرگی مثل عاشورا که عظمت و عمق آن را جز معصوم درک نمی کند در واقع مرهمی بر مصیبت های کربلاست که از اعماق قلب و احساسات ذاکران اهل بیت (ع) می جوشد.

دبیر اجرایی کانون مداحان تصریح کرد: هفتمین سوگواره شعر عاشورایی رندان تشنه لب با حضور شاعران مطرح کشوری در کرمانشاه برگزار می شود.

وی افزود: در این جشنواره که شعرایی مثل محمد سهرابی، حسین رستمی، اصغر عظیمی مهر و... حضور دارند، شاعران اهل بیت سروده های خود را در مدح و منقبت سرور و سالار شهیدان و اهل بیت بزرگوار آن حضرت را قرائت می کنند.

مقدسی برگزاری این سوگواره را با همکاری هیئت محبان شاهزاده علی اکبر (ع) و اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک کرمانشاه عنوان کرد و گفت: سوگواره شعر عاشورایی رندان تشنه لب روز جمعه 22 آذرماه از ساعت 18 در تالار غدیر کرمانشاه برگزار می شود.