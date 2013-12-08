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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۸

پوریانی:

50 هزار اهداء کننده خون در مازندران مستمر هستند

50 هزار اهداء کننده خون در مازندران مستمر هستند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل پایگاه انتقال خون مازندران گفت: 50 هزار و 450 نفر از اهداء کنندگان خون استان طی سالجاری اهداء کنندگان مستمر هستند.

اسماعل پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هشت ماهه امسال 111 هزارو 881 اهداکننده  به پایگاههای انتقال خون در سراسر استان مراجعه کردند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 89 هزار و 652 اهداکننده موفق به اهدای خون شدند که نسبت به ایام مشابه سال گذشته 2.8  درصد رشد داشته است.

مدیرکل پایگاه انتقال خون مازندران عنوان کرد: از مجموع خونگیریها 17 هزارو 907  نفر اهداکننده بار اول ، 21 هزارو 295 نفر اهداکننده باسابقه و 50 هزارو 450 نفر مستمر هستند که 3 هزارو 56 نفر از آمار ذکر شده را  نیز بانوان تشکیل می دهند.

پوریانی گفت: طی این 8 ماه، 112 هزار  واحد خون و فرآورده های خونی از این مرکز به  سایر بیمارستانها و مراکز درمانی استان توزیع شده است.

کد مطلب 2191309

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