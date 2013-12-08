50 هزار اهداء کننده خون در مازندران مستمر هستند

اسماعل پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هشت ماهه امسال 111 هزارو 881 اهداکننده به پایگاههای انتقال خون در سراسر استان مراجعه کردند.

وی اظهار داشت: از این تعداد 89 هزار و 652 اهداکننده موفق به اهدای خون شدند که نسبت به ایام مشابه سال گذشته 2.8 درصد رشد داشته است.

مدیرکل پایگاه انتقال خون مازندران عنوان کرد: از مجموع خونگیریها 17 هزارو 907 نفر اهداکننده بار اول ، 21 هزارو 295 نفر اهداکننده باسابقه و 50 هزارو 450 نفر مستمر هستند که 3 هزارو 56 نفر از آمار ذکر شده را نیز بانوان تشکیل می دهند.

پوریانی گفت: طی این 8 ماه، 112 هزار واحد خون و فرآورده های خونی از این مرکز به سایر بیمارستانها و مراکز درمانی استان توزیع شده است.