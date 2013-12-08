دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیران سینمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که به مدت دو ساعت به طول انجامید، حجت الله ایوبی، محمدرضا جعفری جلوه، محمد حسن پزشک، محمد احسانی، حسین مسافر آستانه، لادن طاهری، حبیب ایل بیگی، نصرت الله مرادی، سید محمد مهدی طباطبایی نژاد، رضا بشردوست، آرش امینی، سید روح الله حسینی، محمد حیدری، محمد رسول صادقی، مجید مسچی و علیرضا رضا داد حضور داشتند و هر یک به بیان گزارش کوتاهی از حوزه فعالیت خود پرداختند.

علی جنتی نیز پس از شنیدن گزارش مدیران سازمان سینمایی، در سخنان خود بر ارتقای سطح کیفی فیلمنامه در سینمای ایران و پرداختن به سوژه های مناسب و تازه، توجه جدی به وضعیت سالن های سینما، رفع موانع تولید، بازاریابی و اقتصاد سینمای ایران، ارتقاء فیلمخانه ملی ایران، کوچک سازی و چالاک تر کردن سازمان سینمایی، راه اندازی سالن های کوچک سینما در محلات پایتخت و نیز در دیگر شهرهای کوچک، گسترش ارتباطات در عرصه بین الملل، توجه جدی به موضوع آموزش و پژوهش و ... تاکید کرد.

این دیدار و نشست به میزبانی دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ساعت 10 تا 12 یکشنبه 17 آذر صورت پذیرفت.