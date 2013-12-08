25 درصد اعتبارات عمرانی قزوین تا پایان سال تخصیص داده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات شهر کوهین ظهر یکشنبه با حضور منوچهر حبیبی معاون عمرانی استانداری قزوین، صادق قندی بخشدار، سعید میربهاء فرماندار قزوین، دهیاران و روسای شوراهای اسلامی روستاهای بخش با تشکیل جلسه ای در بخشداری کوهین مورد بررسی قرار گرفتم



منوچهر حبیبی در این نشست گفت: تخصیص کم اعتبارات عمرانی موجب کندی در روند اجرایی پروژه ها شده و هزینه های اجرا را نیز بالا برده که این روند باید اصلاح شود.

وی افزود: مهمترین وظیفه مسئولان گره گشایی از مشکلات مردم است که بهترین شیوه رسیدگی حضور در میان مردم و بررسی امور از نزدیک و در محل است.



معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: محدودیت های قانونی و اختصاص کم اعتبارات هرچند موجب بروز مشکلاتی می شود اما با تدبیر مدیریتی می توان کارها را ساماندهی کرد و به نتایج مورد نظر دست یافت.



تخصیص اعتبارات عمرانی تا سقف 25 درصد



این مسئول بیان کرد: بودجه عمرانی استانداری قزوین 127 میلیارد تومان است که تاکنون حدود 12 درصد آن تخصیص یافته که امیدواریم با پیگیری های انجام شده تا پایان سال این میزان به 25 درصد افزایش یابد.



حبیبی گفت: دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت شوراها و دهیاران بخوبی استفاده کنند تا با شناسایی قابلیت های هر منطقه مشکلات روستاها سریعتر حل شود و روند پیشرفت پروژه های عمرانی شتاب بیشتری گیرد.



وی اضافه کرد: بومی سازی ظرفیت ها، توجه به قابلیت های گردشگری و احیاء آنها باید در اولویت برنامه های مسئولان شهرستانها قرار گیرد تا با برخورداری از همه ظرفیتها بهتر عمل کنیم.

حبیبی اظهارداشت: میزان مهاجرت روستائیان به شهرها رابطه مستقیمی با نحوه ارائه خدمات دستگاههای اجرایی در بخشها و مناطق دارد و همه مسئولان وظیفه دارند این موضوع را جدی بگیرند و با دادن تسهیلات و خدمات بهتر به مهاجرت معکوس کمک کنند.



در این جلسه پس از ارائه گزارشی در خصوص مشکلات گازرسانی، بهسازی و آسفالت جاده های روستایی، تامین روشنایی معابر، معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: با تمهیدات انجام شده تا 10 دروز آینده مشکلات گازرسانی به روستای حسام آباد و روستاهای سوخته چنار و استلک تا یک ماه آینده برطرف خواهد شد.



معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: در خصوص حفاریهای منطقه هم باید استعلام شود و با مشارکت 30 درصدی مردم، 30 درصد توسط فرمانداری و 40 درصد شرکت گاز ساماندهی معابر روستاها که حفاری شده انجام شود.



حبیبی بیان کرد: فاضلاب روستای بکندی از محل اعتبارات بانک توسعه اسلامی با انتخاب پیمانکار و سنجانک تا 20 روز آینده با خرید انشعاب توسط مردم اجرایی خواهد شد.



این مسئول همچنین گفت: مدیریت در صورت خدمت بی منت به مردم ماندگار خواهد بود و رضایت عموم را جلب خواهد کرد.



معاون عمرانی استانداری قزوین گفت: خدمات انجام شده در بخش کوهین و سایر مناطق استان قزوین برجسته است اما امیدواریم همچنان با تلاش بیشتر در مسیری حرکت کنیم که همه مناطق توسعه پیدا کنند که در این راستا تشکیل جلسات تخصصی با حضور کارشناسان لازم است.



در این جلسه در خصوص ساماندهی منطقه گردشگری یله گنبد، بهسازی کاروانسرای خرزان و آبرسانی به روستاها تصمیماتی گرفته شد.