راه اندازی سامانه پلاک خوان نیروی انتظامی/ کشف خودروهای سرقتی و تحت تعقیب

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه پلاک خوان نیروی انتظامی در سامانه دولت الکترونیک نمایشگاه بین المللی الکامپ در غرفه نیروی انتظامی ارائه شده است.

این سامانه با هدف کشف خودروهای سرقتی و تحت تعقیب از میان خودروهای عبوری، اخذ و ثبت تصویر حرکت چند خودرو به صورت همزمان و تشخیص خودروهای پشت سر هم راه اندازی شده است.

ارائه انواع گزارشات متنوع و جامع از خودروهای عبوری و کشفیات تشخیص و ثبت خودروها و پلاک مخدوش از دیگر قابلیت های این سیستم است. در همین حال پلیس ناجا سیستم پیشرفته اعلام سرقت و مرکز آلارم را در این نمایشگاه به عرضه گذاشته است.

این سیستم که در طلافروشی ها، منازل مسکونی، امکان تجاری قابل اتصال است مستقیم به سیستم پلیس 110 متصل شده و در صورت سرقت به این مرکز پلیس آلارم می دهد.

هدف از راه اندازی این مرکز آلارم تجمیع، پالایش و مدیریت آلارم های دریافتی از سوی سیستم های اعلام سرقت اصناف و ارسال آنها به پلیس 110 است و این سیستم بومی توسط تیم تحقیقاتی شرکت پژوهش و توسعه ناجی راه اندازی شده است.

به گزارش مهر، نیروی انتظامی ناجا در سالن دولت الکترونیک نمایشگاه الکامپ ، سامانه هوشمند سرعت سنج و ثبت تخلفات رانندگی را به عنوان یکی از سامانه های پایش تصویری ارائه کرده است.

به این ترتیب بر اساس این سامانه که بر روی خودروهای پلیس وصل یم شود امکان ثبت تخلفات و سنجش سرعت به صورت آنلاین با استفاده از فناوری نسل سوم موبایل مستند سازی شده و به مراکز فرماندهی عملیات ناجا ارائه می شود.