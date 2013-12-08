تشریح برنامه های درمانی تامین اجتماعی/ ایجاد پرونده الکترونیک سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر سيدتقي نوربخش در نشست هم‌انديشي مديران درمان تامين‌اجتماعي از تهيه برنامه‌هاي عملياتي براي تحول در حوزه درمان اين سازمان خبر داد و گفت: درمان تأمين‌اجتماعي از نظام درمان و سلامت كشور تأثير مي‌پذيرد و تحول درمان تأمين‌اجتماعي نيز بر نظام درمان كشور اثرگذار خواهد بود.

وی، وضعيت فعلي خريد خدمات درماني تأمين‌اجتماعي را نيز نيازمند بازنگري و تحول دانست و اظهار داشت: برخي از هزينه‌هايي كه در درمان غيرمستقيم پرداخت مي‌شود فاقد بازدهي مناسب است و در مواردي در بخش‌هاي ناكارآمد صرف مي‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مشكلات نظام بهداشت و درمان كشور را بر حوزه درمان تأمين‌اجتماعي مؤثر دانست و افزود: سازمان تأمين‌اجتماعي نمي‌تواند از نظام درمان و سلامت كشور جدا باشد.

نوربخش دسترسي عادلانه به خدمات درماني، عدالت در سلامت و بهره‌وري هزينه‌هاي درمان را محورهاي اصلي برنامه‌هاي عملياتي تحول در حوزه تأمين‌اجتماعي برشمرد و ادامه داد: با راه‌اندازي نهايي ديتاسنتر سازمان تأمين‌اجتماعي طي هفته‌هاي آينده، امكان ايجاد پرونده الكترونيك سلامت نيز فراهم مي‌شود و اميدواريم بزودي در مراكز درماني ملكي تأمين‌اجتماعي نيازي به استفاده از دفترچه‌هاي بيمه نباشد.

وي استفاده بهينه از منابع موجود بخش درمان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: هزينه‌هاي درمان در منابع تامين‌اجتماعي مطابق قانون مشخص شده است و براي تامين به موقع منابع عالي‌ درمان، مراقبتهاي لازم انجام مي‌شود.

پیگیری كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان و ارتقاء خدمات درماني

دكتر محمدعلي همتي معاون درمان سازمان تأمين‌اجتماعي نیز از برنامه‌ريزي براي ارتقاء و تحول در حوزه درمان اين سازمان خبر داد و گفت: كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان و ارتقاء خدمات درماني را با تمام توان و امكانات موجود پيگيري مي‌كنيم.

وی با اشاره به تكاليف قانوني اين سازمان، گفت: براساس قانون ساختار جامع رفاه و تأمين‌اجتماعي و قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، تكاليفي به حوزه درمان تأمين‌اجتماعي محول شده است كه بايد براي اجراي دقيق و صحيح اين قوانين و افزايش رضايتمندي مردم تلاش كنيم.

همتي تأمين منابع مالي خدمات درماني را نيز بر خدمت‌رساني مطلوب به مراجعين مؤثر دانست و افزود: براساس قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، منابعي براي ارتقاء بيمه‌هاي درماني و خدمات بيمه پايه درنظر گرفته شده است كه اجراي اين قوانين مي‌تواند، زمينه‌ساز ارتقاء خدمات درماني و رفع بسياري از مشكلات باشد.

معاون درمان سازمان تامين‌اجتماعي ارتقاء خدمات درماني اين سازمان را در سه سطح قابل پيگيري دانست و گفت: كاهش سهم بيمار از هزينه‌هاي درمان، افزايش كيفيت خدمات درماني و افراد تحت‌پوشش بايد به صورت مناسب و با برنامه‌ريزي دقيق دنبال شود.

همتي مشاركت عادلانه در هزينه‌هاي درمان را مورد تأكيد قرار داد و اظهار داشت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد سهم بيمار از هزينه درمان به 30 درصد برسد، اما در حال‌ حاضر سهم بيمار حدود 60 درصد است.

وي توجه ويژه قانون نظام جامع رفاه و تأمين‌اجتماعي و همچنين قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به موضوعات اجتماعي به خصوص بيمه‌هاي سلامت را نشانه نياز جدي اين حوزه‌ها به ارتقاء و تحول ارزيابي كرد و گفت: در حوزه درمان تأمين‌اجتماعي طي 100 روز گذشته برنامه‌ريزي‌هاي خوبي براي تحول و ارتقاء خدمات درماني تدوين شده است و در آينده نزديك شاهد بهبود وضعيت درمان تأمين‌اجتماعي خواهيم بود.

