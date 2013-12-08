90 درصد مدارس بروجرد کتابخانه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج اله شاهوردی زاده ظهر یکشنبه در انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد افزود: خوشبختانه در حال حاضر بیش از 90 درصد مدارس شهرستان از نعمت کتابخانه برخوردار هستند.

شاهوردی زاده تصریح کرد: در عصر اطلاعات با تنوع ابزار مطالعه مواجه هستیم اما هیچ ابزاری به اندازه کتاب نتوانسته جای خود را در این میان باز کند.

مدیر آموزش و پرورش بروجرد با تاکید بر اینکه باید از دوران کودکی به کتاب خواندن بپردازیم، تصریح کرد: البته ایجاد این بسترها مستلزم همت مضاعف مدیران امر بوده که وظیفه گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه بر عهده آنان است.

وی در پایان با اشاره به برنامه های انجام شده در هفته کتاب و کتابخوانی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح دایر کردن 50 هزار نمایشگاه در 50 هزار مدرسه، ما نیز برگزاری این نمایشگاهها را در مدارس شهرستان داشتیم.

شاهوردی زاده افزود: همچنین در هفته کتاب و کتاب خوانی مسابقه مقاله نویسی با عنوان "یار مهربان" در مدارس برگزار شده که نتایج آن در روزهای آینده اعلام می شود.