به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد اکبری، در نشست خبری امروز برگزاری این جشنواره را در راستای تقدیر از مبتکران و فناوران جوان و صاحبان اندیشه کشور در زمینههای علمی و پژوهشی دانست و افزود: تاکنون چهارده دوره از جشنواره جوان خوارزمی برگزار شده و روز سهشنبه 26 آذر ماه مقارن با هفته پژوهش پانزدهمین دوره جشنواره جوان خوارزمی نیز برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران با بیان اینکه طرحهای ارسالی به این جشنواره در چهار محور پژوهشهای بنیادی، کاربردی، توسعهای و ابتکار و نوآوری و اختراع ارزیابی شدند، اظهار داشت: طرحهای ارسالی در 14 گروه تخصصی صنایع شیمیایی، مکانیک، برق و کامپیوتر، هنر و معماری، کشاورزی و منابع طبیعی، علوم پایه، مهندسی صنایع و مدیریت فناوری، مواد، متالوژی و انرژیهای نو و زیست فناوری، محیط زیست و علوم پزشکی، فناوری نانو، مهندسی نرمافزار و فناوری اطلاعات و مکاترونیک مورد بررسی قرار گرفتند.
وی امکان ادامه تحصیل در دورههای تحصیلی بالاتر و معرفی به بنیاد ملی نخبگان برای استفاده از تسهیلات این بنیاد را از تسهیلات اعطایی به طرحهای برتر این جشنواره نام برد و یادآور شد: در این دوره از جشنواره طرحهای برگزیدهای که امکان تجاری سازی داشته باشند، علاوه بر معرفی به صنایع مرتبط، امکان استفاده این طرحها از تسهیلات مراکز رشد و پارکهای فناوری، حضور در موزه علوم و فناوری وزارت علوم و معرفی در سمینارها و کنفرانسهای بینالمللی نیز بهره مند خواهند شد.
اکبری با اشاره به آثار ارسالی به دبیرخانه پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی، اضافه کرد: در بخش دانشجویی و آزاد این دوره از جشنواره تعداد 939 طرح از طریق ثبتنام الکترونیکی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از ارزیابی علمی از این تعداد 34 طرح به هیات داوران پیشنهاد شد و این هیات نیز پس از دفاع گروههای تخصصی از طرحهای پیشنهادی خود و بررسیهای مجدد تعداد 21 طرح را به عنوان برگزیده نهایی انتخاب کردند.
معاون وزیر علوم ادامه داد: در بخش دانشآموزی نیز 20 هزار و 548 طرح به دبیرخانه استانی جشنواره ارسال شد که از این میان هزار و 91 طرح به عنوان طرحهای منتخب استانی انتخاب شدند و پس از داوری 100 طرح به مرحله پایانی راه یافتند و در نهایت 42 طرح به عنوان برگزیدگان نهایی دانشآموزی انتخاب شدند.
اکبری از ایجاد معاونت تجاری سازی در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی خبر داد و گفت: این معاونت وظیفه زمینه سازی کارآفرینی و ارتباط با صنعت را بر عهده دارد.
وی مکان برگزاری پانزدهمین جشنواره جوان خوارزمی را سالن همایشهای ملی و بینالمللی امامرضا (ع) سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ذکر کرد.
نظر شما