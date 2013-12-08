به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانهای از سوی بهزاد صدیقی دبیر هفتمین دورهی انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران اعضای هیات داوران این دوره منصوب شدند. قطبالدین صادقی، رویا افشار، شهرام کرمی، رضا گوران و مهرداد کوروشنیا به عنوان داوران دو بخش نمایشنامههای تألیفی و نمایشنامههای اولی هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران معرفی شدند.
قطبالدین صادقی (نمایشنامه نویس، کارگردان و استاد دانشگاه)، رویا افشار (نمایشنامهنویس، بازیگر و کارگردان)، شهرام کرمی (نمایشنامهنویس و کارگردان)، رضا گوران (نمایشنامهنویس و کارگردان) و مهرداد کوروشنیا (نمایشنامه نویس و کارگردان) ارزیابی و قضاوت آثار 2 بخش نمایشنامههای تألیفی و نمایشنامههای اولی هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران را برعهده گرفتند.
هفتمین دوره انتخاب آثار برتر ادبیات نمایشی ایران به دبیری بهزاد صدیقی توسط کانون نمایشنامهنویسان خانه تئاتر ایران برگزار میشود.
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