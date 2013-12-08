3200 قلم داروی قاچاق در بیرجند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد شجاعی نسب ظهر یکشنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا شهرستان بیرجند اظهارکرد: در دو ماهه گذشته سه هزار و 220 قلم داروی غیر مجاز توسط ماموران انتظامی شهرستان کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به کشف 360 ثوب البسه قاچاق افزود: پنج سلاح جنگی و غیر جنگی، 46 راس دام، 11 قطعه طیور و 270 پاکت سیگار قاچاق نیز در شهرستان کشف شده است.

به گفته وی در این زمینه 18 نفر متخلف دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده اند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند همچنین برخورد با دوره‌گردها و افرادی که در حاشیه میدان هستند را از اولویت کاری نیروی انتظامی عنوان کرد.

مدیر کمیته مبارزه با قاچاق کالا دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز از کشف 35 قلم کالای آرایشی و بهداشتی در مهر ماه خبر داد و افزود: 24 گشت مشترک نیز طی این مدت انجام شده است.

راضیه کفایی با بیان اینکه پنج پرونده برای متخلفین تشکیل شده است، تصریح کرد: دو پرونده منتج به حکم قضایی شده است.

وی آمار کشفیات لوازم آرایش و بهداشتی قاچاق در آبانماه را 170 قلم ذکر کرد و افزود: 11 گشت مشترک نیز انجام شده است.

به گفته وی در مهر ماه 196 قلم کالای غیر بهداشتی معدوم شده است.