توزیع مکملهای ورزشی در باشگاههای بدنسازی تربت حیدریه نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خادمی در گردهمایی معاونین و مدیران غذا و داروی قطب 3 کشوردر تربت حیدریه اظهار کرد: اینکه حوزه وسيع داروی کشور در حال حاضر به آرامش نسبي رسيده جای خوشحالی دارد.

وی همچنين از توزيع مکمل هاي ورزشي در باشگاه هاي بدن سازي و نيز برخي داروهاي کاهش وزن در آرايشگاه هاي زنانه ابراز نگراني کرد و گفت: حال که اقبال جامعه به سمت داروهاي گياهي و طب سنتي است، بايد مراقب باشيم که از ورود سودجويان به اين حوزه جلوگيري شود.

خادمی افزود: بايد اصول بهداشتي در توليد و تجويز صحيح داروهاي گياهي نيز به دقت رعايت شود که اين موضوع بدون شک نگاه کارشناسانه مسئولان امر در حوزه غذا و دارو را مي طلبد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه گفت: يکي از مهمترين وظايف دست اندر کاران حوزه سلامت به ويژه حوزه غذا و دارو فرهنگ سازي در خصوص مصرف دارو و نسخه نويسي است.

خادمی تصریح کرد: متاسفانه يکي از مشکلات مهم پيش رو که آسيب هاي زيادي را نيز به همراه دارد موضوع مصرف داروي بي رويه توسط مردم و نيز نسخه نويسي برخی پزشکان است.

وی کمبود اعتبارات مورد نياز در این حوزه، موضوع زير ساخت ها و بحث واگذاري داروخانه هاي بيمارستاني به بخش خصوصي را از دیگر معضلات حوزه غذا و دارو عنوان کرد.