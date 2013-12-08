رونق اقتصادی همدان منوط به همکاری بانک ها است/ لزوم احترام و نگاه دور از توهین به سرمایه گذار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نيکبخت ظهر يکشنبه در شوراي هماهنگي بانک هاي استان همدان با اشاره به اهمیت و نقش بانک ها در رونق اقتصادی جامعه اظهار داشت: بدون کمک بانک ها هيچ اقتصادي رونق پيدا نمي کند و هيچ سرمايه گذاري رغبت آمدن به همدان را نخواهد داشت.

وي با بیان اینکه همدان آينده روشني دارد تاکید کرد: این مهم را باید مورد توجه قرار داد که در استان بايد انگيزه، براي سرمايه گذار تعريف کنيم که در این راستا يکي از اين انگيزه ها مي تواند تعهد به وي مبني بر اينکه بدون هيچ پيچ و خمي و گرفتاري در بروکراسي و گرفتاري هاي ديگر تسهيلات از بانکها دريافت خواهد کرد، باشد.

لزوم احترام و نگاه به دور از توهین به سرمایه گذار در همدان

استاندار خواستار احترام و نگاه دور از توهين به سرمايه گذار شد و با بیان اینکه بر اساس قانون دولت حق سرمايه گذاري ندارد، افزود: تنها بخش خصوصي مي تواند سرمايه گذاري کند و بخش خصوصي نیز علاقه مند است تا بانک را در سرمايه گذاري مشارکت داده و در کنار خود ببيند.

وی ادامه داد: سرمايه گذاراني که بنيه مالي خوبي دارند نيز علاقه مند به شراکت با بانک هستند که بنابراین وجود بانک براي سرمايه گذاري در استان لازم است.



نيکبخت با تاکید بر لزوم همگامی مديران بانکها در راستای رسیدن به اهداف توسعه سرمایه گذاری در استان خطاب به مدیران بانکهای همدان اذعان داشت: همه کمک کنيد تا استان در توسعه به پيش برود زيرا در "همت همگاني براي توسعه استان" بانک ها در اولويت هستند.

وی گفت: لازم است بانک ها به توسعه استان همدان بيشتر فکر کنند و اشتغال و رفع مشکل بيکاري را در اولويت برنامه هاي خود قرار دهند.

استاندار همدان ضمن يادآور شدن جلسه اي که با فعالان صنعت و معدن و بازرگاني و کشاورزي استان همدان برگزار شده، اظهار داشت: جلسه امروز تکميل کننده آن جلسه است زيرا هيچ حرکتي در استان و هيچ استاني، به نفع مردم بدون پشتوانه بانک ها صورت نخواهد گرفت.

نیکبخت تاکید کرد: اگر بانک وارد عرصه هاي سرمايه گذاري در استان همدان نشود، هيچ توفيقي در این راستا حاصل نخواهد شد.



استاندار با بیان اینکه اهميت بانک ها در توسعه کشور خيلي بالا است و در اين هدف تاثیر شگرفی دارند، اظهار داشت: دولت تدبير و اميد بر اساس نظر و دستور مقام معظم رهبري و نامگذاري سال به نام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي تحقق اين حماسه ها را دنبال مي کند که حماسه سياسي با حضور همه آحاد مردم در انتخابات و بيرون آمدن دولت تدبير و اميد تحقق يافت و دولت در سايه رهنمودهاي مقام معظم رهبري و اقبال و استقبال مردم بناي خدمتگزاري را بر عهده گرفت.



نيکبخت با تاکيد بر اينکه گفتمان مطرح شده دولت در انتخابات بيشتر حول محورها و مسئوليت هاي اقتصادي بود، بيان داشت: گفتمان دولت بهبود و ارتقا وضعيت اقتصادي مردم، بهبود فضاي کسب و کار و بهبود معيشت مردم و دريغ نکردن از خدمات اضطراري براي مردم بود که در کنار آن عقلانيت در تصميم گيري ها، اعتدال در رفتار نيز مطرح شد اما محور گفتمان توجه به مشکلات اقتصادي بود و مردم استقبال کردند و دولت شروع به کار کرد.



وي ادامه داد: در شروع به کار، دولت تشخيص داد يکي از عمده ترين مشکلات کشور مسائل تحريم و بين المللي است و با حمايت مقام معظم رهبري، در بحث انرژي هسته اي که اساس آن براي ما خيلي مهم است، با حفظ خطوط قرمز کشور در مذاکرات بين المللي با تمام دنيا مذاکره شد و پنج کشور نماد تمام کشورهاي جهان بودند.



استاندار افزود: در حال حاضر نیز مذاکرات قاطعانه و آبرومند با حمايت مقام مقام معظم رهبري به طوري که دولت احساس کرد، حامي خود را دارد، به نتايجي خوبي دارد مي رسد و تا کنون نیز توام با توفيقات بوده است.

هر حرکتي که از کانال استکبار جاري شود، ظالمانه است



نيکبخت با بیان اینکه دولت به خوبی تشخيص داد که تحريم ها کاغذ پاره نیستند، افزود: تحريم تنها ظالمانه نيست بلکه هر حرکتي که از کانال استکبار جاري شود، ظالمانه است و تحريم تا حد زياد ظالمانه بود البته در مذاکرات به مرحله خوبي رسيديم و وضعيت بهتر خواهد شد و تحريم ها به ناچار توسط استکبار حذف خواهد شد و به همين دليل، افق براي وضعيت اقتصادي مطلوب و روشن است.

وي اضافه کرد: شايد شرايط براي حماسه اقتصادي مهيا باشد اما در اين وضعيت مديران بانکها به همه دست اندرکاران اقتصاد کمک کنند و تا عادي شدن شرايط در کمک به مردم کم گذاشته نشود.

استاندار با بيان اينکه معوقاتی که نزد مردم مانده از مهمترين مشکلات بانک ها است و درواقع در این زمینه حق با بانکهاست، تاکید کرد: معوقات بايد تعيين تکليف شده و بررسي شود که چرا معوقات افزايش يافته زيرا به نظر می رسد که دليل اين معوقات تنها مطالعه نداشتن در برداخت تسهيلات نبوده بلکه مشکلات اقتصادي و تحريم نيز تاثير گذاشته است.

نيکبخت گفت: بانک ها باید برای ارائه تسهیلات توجيه طرح و اهليت متقاضي تا پس از موافقت بانک، را در نظر بگیرند.

يکي از دلايل معوقات بانک ها تحريم است

وي با بیان اینکه يکي از دلايل معوقات بانک ها تحريم است، اذعان داشت: زيرا اگر واحدي سرمايه در گردش و بازار نداشته باشد قسط هم نمي تواند پرداخت کند حال و در اين شرايط با واحدهايي که معوقات دارند، جلسه بگذاريد تا به آنها اميد داده و تعيين تکليف شوند و با ساماندهي به سمت بهبود وضعيت اقتصادي و اشتغال پيش بروند.



استاندار در ادامه جلسه گفت: از بانک هاي خصوصي براي شرکت در جلسات شوراي بانک ها دعوت شود و از نظرات آنها استفاده شود تا تمامي بانک ها در فعاليت هاي اقتصادي استان بيشتر فعال باشند



نيکبخت خطاب به مديران بانکها ادامه داد: از کارشناسان، معاونين و هيات مديره به گونه اي بخواهيد که سخت گيري هميشه کارگشا نيست تا با نياز استان و فرهنگ حاکم کشور همراهي کنند.

پرداخت تسهيلات در شرايط کنونی کشور کمک به توليد است

وي با بيان اينکه پرداخت تسهيلات در شرايط کنونی کشور کمک به توليد است، اظهار داشت: هيچ انتظار و توقع نداريم که شما به توليد کننده اي تسهيلات بدهيد که بدانيد طرح سوري است ، شغل نمي آورد و مشکلات به دنبال دارد و ما به بانک ها هرگز براي اينگونه طرح ها فشار نخواهيم آورد.



استاندار اضافه کرد: انتظار ندارم به سفته مديران نيز به تنهايي وام دهيد، وثيقه متعادل بگيريد.



نيکبخت با يادآوري تقديم لايحه بودجه 93 از سوي رئيس جمهور به مجلس در صبح امروز خاطر نشان کرد: اين حرکت رئيس جمهور توجه به وضعيت اقتصادي با روشن شدن تکليف بودجه در موعد مقرر و وفاي به عهد را به اثبات رساند.



در اين جلسه رئيس امور شعب بانک ملي استان گزارشي از وضعيت بانک هاي استان و مهمترين مشکلات آنها ارائه داد و ضمن اعلام آمادگي همه جانبه بانک ها براي همکاري با دولت، خواستار کمک استاندار در تعين تکليف معوقات بانک هاي استان شد.



همچنين خورشيدي، مشاور اقتصادي استاندار در امور بانکي و بيمه اي، اشتغال و توليد را از عوامل موثر براي فرهنگ سازي در جامعه دانست و خواستار کوتاه شدن مدت زمان اعطاي تسهيلات و فعال تر شدن کارشناسان بانک ها شد.



در ادامه اين جلسه مديران بانک هاي دولتي و خصوصي استان نيز به بيان ديدگاههاي خود درباره چگونگي مشارکت بانک ها در توسعه استان پرداختند.