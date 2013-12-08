واگن های مترو شیراز در گرو 60 میلیارد تومان پول/ واگنها در بندر است

ابراهیم شعرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت قطار شهری شیراز تاکید کرد: 20 واگن خریداری شده از کشور چین در حال حاضر در بندر است اما تا زمانیکه بدهی خود را پرداخت نکنیم تحویل نمی شود.

وی تصریح کرد: طبق قانون باید در مرحله اول بدهی 60 میلیارد تومانی خود را به طرف چینی پرداخت کنیم سپس گمرک اجازه ترخیص را بدهد.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه در حال حاضر این پول وجود ندارد یادآور شد: متاسفانه سازمان قطار شهری شیراز وضعیت اعتباری مناسبی ندارد و تاکنون این مبلغ فراهم نشده است.

شعرا تصریح کرد: هماهنگی هایی با استانداری و مجمع نمایندگان داشته ایم که این رقم از اعتبارات ملی پرداخت شود و نسبت به این موضوع نیز تسریع داشته باشند.

وی در پاسخ به این سئوال که" آیا فاز اول مترو شیراز با این وضعیت تا پایان سال راه اندازی خواهد شد"، گفت: مراحل اصلی کار انجام شده و در حال حاضر ریل گذاری و برق سقفی نیز کار گذاری شده و تنها تست واگن مانده است.

عضو شورای شهر شیراز تاکید کرد: تمامی تلاش ما بر این است که در سال جاری فاز اول مترو شیراز راه اندازی شود.