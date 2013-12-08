97 درصد مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی بازسازی شد/ بهسازی و مقاوم سازی 91 هزار واحد روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی ظهر یکشنبه در بازید از دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی با اشاره به تعداد واحدهای بازسازی شده در مناطق زلزله ارسباران اظهار داشت: در منطقه زلزله زده ارسباران 10 هزار واحد مسکونی تا فروردین ماه امسال بازسازی شد که از این تعداد نزدیک به هزار و 700 واحد توسط سپاه و هزار و 500 واحد دیگر آن نیز توسط پیمانکاران و انبوه سازان تکمیل شد.

وی در مورد ارائه برخی آمارها مبنی بر افزایش جمعیت روستایی در مناطق ارسباران نیز خاطرنشان کرد: طبق آمارها جمعیت روستانشین در مناطق زلزله زده ارسباران افزایش نیافته، بلکه آمار مسکن روستایی در این مناطق افزایش یافته است.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی ادامه داد: متاسفانه در زلزله ارسباران برخی از روستاییان ساکن موفق به ساخت مسکن خود نشدند و در مقابل افراد غیرساکن با دریافت تسهیلات به عنوان آسیب دیده زلزله اقدام به ساخت مسکن کردند.

محمدی عملیات بازسازی مناطق زلزله زده ارسباران را یکی از موفق ترین و بی سابقه ترین بازسازی ها در نوع خود دانست و گفت: با توجه به اینکه در زلزله ارسباران اکثر خانه های مسکونی تخریب شده بودند، سریعاً نسبت به تامین اعتبار به مبلغ 160 میلیون ریالی از طرف بنیاد مسکن و 50 میلیون ریال دیگر از طریق صندوق مهر امام رضا برای بازسازی خانه های مسکونی روستایی اقدام شد که از این میزان یکصد میلیون ریال وام بلاعوض بود.

وی اضافه کرد: برای طرح هادی در 303 روستای زلزله زده ارسباران 200 میلیارد تومان از طرف بنیاد مسکن استان پرداخت شد.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: در منطقه زلزله زده ارسباران برای بهسازی منازل فرسوده 18هزار و 500 نفر جهت دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده و بیش از هزار و 800 واحد مسکونی در شهرستان های مجاور به مناطق زلزله زده چون کلیبر نیز برای بهسازی و مقاوم سازی خانه های مسکونی معرفی شدند.

محمدی اضافه کرد: دلایل عدم اسکان افراد زلزله زده در خانه های مسکونی خود توسط استاندار جدید آذربایجان شرقی با تشکیل ستاد پیشگیری اسکان افراد غیر روستایی پیگیری می شود.

وی همچنین در ادامه گفت: بنیاد مسکن آذربایجان شرقی آمادگی خود را برای بازسازی تمام نقاط استان اعلام کرده بود که زلزله ارسباران بحران بافت فرسوده در مناطق روستایی را به صورت واضح نشان داد و همین امر موجب شد تا ساخت و ساز اصولی و بهسازی و مقاوم سازی مسکن روند رو به رشدی به خود بگیرد.

محمدی در خصوص انتقادهای وارده به مسکن مهر نیز اظهار داشت: ورود بنیاد مسکن به این بخش بخاطر عملکرد موفق در مسکن روستایی بود و بر همین اساس ساخت مسکن مهر مناطق شهری با جمعیت زیر 25 هزار نفر به آن واگذار شد البته طرح مسکن مهر در صورتی می توانست بهترین تاثیر را در مسکن کشور داشته باشد که در کنار ساخت و تحویل مسکن، ارائه زیرساخت ها و نیز آسیب شناسی های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی نیز در این خصوص صورت می گرفت.

مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی تصریح کرد: فعال شدن بخش مسکن می تواند تاثیر مستقیم در چرخه تولید و توسعه آن داشته باشد چرا که باید محل استفاده ای برای مصالح ساختمانی تولیدی داخلی وجود داشته باشد و با رونق ساخت و ساز مسکن نه تنها این اتفاق می افتد بلکه اشتغالزایی مستقیم و غیرمسقیم را نیز موجب می شود.