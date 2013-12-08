به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دومین روز از جشنواره بین المللی فیلم دوبی دیروز عصر 7 دسامبر با معرفی فیلمساز برنده از سوی گروه داوری که کیت بلانشت ریاست آن را برعهده داشت، برگزار شد.

این جایزه 100 هزار دلاری به یکی از چهار نامزد پروژه های فیلم های عربی تعلق گرفت و کیت بلانشت برای دومین سال در این جشنواره حضور یافت. او در مراسم افتتاحیه و فرش قرمز این مراسم گفت مجموعه ای باارزش را تدارک دیده‌اند. وی افزود: فهرست نهایی خیلی پیچیده، منحصر به فرد و متنوع بود و تصمیم گیری از این میان کار سختی بود.

برمبنای تصمیم گروه داوری، والد الشهی فیلمسازی از امارات متحده عربی برای درام خانوادگی "دلفین ها" به عنوان برنده این جایزه انتخاب شد. احمد سلمان نویسنده عرب فیلمنامه این فیلم را نوشته است. "چطور به آنجا رسیدم" ساخته زیاد الحسینی از کویت، "محاصره" ساخته حسین الرفیعی از بحرین و "حرمت برای عنکبوت ها" ساخته کارگردان سعودی فیضه احمد دیگر نامزدهای دریافت این جایزه بودند.

تنها 24 ساعت پس از این که دهمین دوره این جشنواره شروع به کار کرد، برنده این جشنواره معرفی شد.

"گذشته" اصغر فرهادی نماینده ایران در بخش اسکار خارجی زبان، در بخش "سینمای جهان" دهمین جشنواره فیلم دوبی نمایش داده می شود.

در این دور از جشنواره مارتین شین جایزه یک عمر فعالیت هنری را دریافت می کند و مایکل بی.جوردن بازیگر "ایستگاه فروتویل" در برابر دوربین ها از دستاوردهای هنری اش سخن می گوید.

هانی ابو-اسد کارگردان فلسطینی نامزد دریافت جایزه اسکار و محمد الترکی تهیه کننده سعودی که فیلمشان "عمر" در روز جمعه افتتاح کننده این دوره از جشنواره بود، از دیگر حاضران در روز نخست جشنواره بودند. این فیلم در جشنواره کن برای اولین بار اکران جهانی شد و جایزه ویژه هیات داوران بخش نوعی نگاه را به دست آورد. "عمر" در جشنواره‌های نیویورک، هامبورگ، کارلووی واری و ورشو هم نمایش داده شده است.

در جشنواره امسال 174 فیلم از 57 کشور جهان به نمایش درمی‌آیند که بیش از 100 فیلم آن ساخته کشورهای عربی هستند. جشنواره امسال فیلم دوبی با نمایش فیلم "مهمانسرای آمریکایی" ساخته دیوید اوراسل پایان می یابد.

دهمین جشنواره فیلم دوبی که از ششم دسامبر (15 آذر) شروع به کار کرده تا 14 دسامبر (23 آذر) در امارات برگزار می ‌شود.