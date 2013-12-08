واکنش سردار دهقان به اظهارات وزیر دفاع آمریکا/ کشورهای خلیج فارس در دام آمریکا نیفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع، سردار دهقان افزود: ادبیات تهدیدآمیز و لفاظی های جنگ طلبانه و به دور از عقلانیت و منطق، فاقد ارزش و نزد افکار عمومی جهانی مذموم، غیرقابل پذیرش و موجب افزایش تنفر ملتها نسبت به بکارگیرنده آنها و توسعه فضای بی اعتمادی به سردمداران سیاسی آمریکا و اثبات کننده تأثیرپذیری آنها از لابی صهیونیستی است.

وزیر دفاع خاطرنشان کرد: اعتراف صریح وزیر دفاع آمریکا مبنی بر اینکه ما تسلیحات بیشتری به کشورهای خلیج فارس می فروشیم، پرده از اهداف پروژه ایران هراسی آنان برداشته و نشان می دهد آنان به فکر امنیت منطقه نیستند بلکه به دنبال تأمین منافع و نجات اقتصاد بحران زده خود هستند.

سردار دهقان تأکید کرد، ما به کشورهای دوست و برادر خود در خلیج فارس توصیه می کنیم که با هوشیاری در دام جنگ روانی نظامیان آمریکا نیفتند.

وزیر دفاع گفت: سوالی که در اذهان ایجاد می شود علت تناقض موجود در اظهارات و مواضع مقامات آمریکایی است از یک طرف منادی صلح و دفاع از حقوق بشرند و از یک طرف به طبل جنگ و تهدید می کوبند.



سردار دهقان تصریح کرد، امنیت پایدار در منطقه در سایه حسن همجواری، تعامل سازنده و همکاری های مشترک متکی بر اعتماد و به دور از سوءظن قابل حصول است.