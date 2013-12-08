برگزاری کارگاه آموزشی الگوی توسعه تالابها /عدم هماهنگی مسئولان معضل اصلی تالابها

محسن سلیمانی روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مشکلات کلیدی که در حال حاضر تالابهای کشور با آن مواجه هستند عدم هماهنگی بین دست اندرکاران و برنامه ریزان تالابها اعم از بخش بهره برداری و حفاظت است.

به گفته وی، در حقیقت عدم وجود برنامه مدون برای مدیریت حوزه آبخیز تالابهای کشور هم کشاورزان و هم بهره برداران آبی و هم جوامع محلی را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالابها تصریح کرد: دستگاههای مختلف عمدتا نگاه بخشی به تالابها داشته و هر یک از منظر خود برای توسعه در حوزه تالابها برنامه ریزی می کنند و در بسیاری موارد برنامه های آنها باهم تقابل دارد. این در حالی است که الگوی مدیریت تالابها بایستی الگویی به هم پیوسته باشد.

وی ادامه داد: با برگزاری نشستهای مختلف با بخشهای گوناگون مرتبط با حوزه تالابها اعم از سازمانهای غیردولتی و اساتید دانشگاه و مراکز تحقیقاتی قصد داریم که مجموعه مستندات و دانش مدیریتی روز را در حوزه تالابهای دنیا به کارشناسان و دست اندرکاران کشور معرفی کرده تا مراکز علمی - پژوهشی بتوانند از این ابزارها و نظرات مشورتی برای مدیریت به هم پیوسته و زیست بومی تالابها استفاده کنند.

به گفته سلیمانی، عدم توجه به الگوهای توسعه پایدار و روز دنیا در حوزه تالابها موجب شده وضعیت تالابهای کشور امروز به بحران برسد و به غیر از حوزه تالابها دیگر بخشهای کشور با چالشهای گوناگونی از جمله ریزگردها، مواجه شوند.