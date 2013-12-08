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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۳

برگزاری کارگاه آموزشی الگوی توسعه تالابها /عدم هماهنگی مسئولان معضل اصلی تالابها

برگزاری کارگاه آموزشی الگوی توسعه تالابها /عدم هماهنگی مسئولان معضل اصلی تالابها

مدیر طرح ملی حفاظت از تالابها عدم هماهنگی بین مسئولان را مهمترین معضل تالابهای کشور عنوان کرد.

محسن سلیمانی روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکی از مشکلات کلیدی که در حال حاضر تالابهای کشور با آن مواجه هستند عدم هماهنگی بین دست اندرکاران و برنامه ریزان تالابها اعم از بخش بهره برداری و حفاظت است.

به گفته وی، در حقیقت عدم وجود برنامه مدون برای مدیریت حوزه آبخیز تالابهای کشور هم کشاورزان و هم بهره برداران آبی و هم جوامع محلی را با چالشهای زیادی مواجه کرده است.

مدیر طرح ملی حفاظت از تالابها تصریح کرد: دستگاههای مختلف عمدتا نگاه بخشی به تالابها داشته و هر یک از منظر خود برای توسعه در حوزه تالابها برنامه ریزی می کنند و در بسیاری موارد برنامه های آنها باهم تقابل دارد. این در حالی است که الگوی مدیریت تالابها بایستی الگویی به هم پیوسته باشد.

وی ادامه داد: با برگزاری نشستهای مختلف با بخشهای گوناگون مرتبط با حوزه تالابها اعم از سازمانهای غیردولتی و اساتید دانشگاه و مراکز تحقیقاتی قصد داریم که مجموعه مستندات و دانش مدیریتی روز را در حوزه تالابهای دنیا به کارشناسان و دست اندرکاران کشور معرفی کرده تا مراکز علمی - پژوهشی بتوانند از این ابزارها و نظرات مشورتی برای مدیریت به هم پیوسته و زیست بومی تالابها استفاده کنند.

به گفته سلیمانی، عدم توجه به الگوهای توسعه پایدار و روز دنیا در حوزه تالابها موجب شده وضعیت تالابهای کشور امروز به بحران برسد و به غیر از حوزه تالابها دیگر بخشهای کشور با چالشهای گوناگونی از جمله ریزگردها، مواجه شوند.

کد مطلب 2191376

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