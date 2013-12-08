نیاز ابوموسی به خطوط کشتیرانی/هرهفته به یک شهرستان سفر می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، جاسم جادری ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری شهرستان ابوموسی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه براساس برنامه ریزی ها هرهفته به یکی از شهرستان های استان هرمزگان سفر خواهم کرد، اظهار داشت: در راستای بررسی بهتر مسائل و مشکلات مناطق مختلف استان هرمزگان هر هفته به همراه مدیران استان به یکی از شهرستان ها سفر خواهیم کرد.

وی ادامه داد: امروز در دومین سفر شهرستانی پس از بشاگرد به ابوموسی سفری داشتیم که خوشبختانه با تلاش های صورت گرفته امکانات خوبی در این شهرستان ایجاد شده و شاهد آبادانی ابوموسی هستیم.

استاندار هرمزگان در ادامه بر حضور بیشتر مردم و گردشگران در جزیره ابوموسی تاکید کرد و بیان داشت: برنامه ریزی های مناسبی صورت گرفته تا با ایجاد خدمات و امکانات رفاهی بیشتر شاهد حضور و جذب گردشگران در جزیره ابوموسی باشیم.

جادری افزود: باید در این راستا اعتبارات مناسبی اختصاص پیدا کند و همچنین برای راه اندازی خطوط کشتیرانی در جزیره ابوموسی برنامه ریزی شود تا مردم ایران به این ستاره نیلگون خلیج فارس سفر کنند.